''Cinci hoca'' insaları böyle kandırdı !

Kartal’da çocuğu olmayan kadınlara muska yazdığı ve cin çıkarma vaadiyle dolandırdığı öne sürülen sahte hoca yakalandı.Sahte hocanın evine yoğunluktan dolayı "sıramatik" koyduğu belirlendi. Evin duvarına asılan "Bakım ücreti 30 lira", "Muska ücretimiz 300 lira, Pazarlık yapılmaz" yazıları dikkat çekti.

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esentepe Mahallesi, Tecerdağı Caddesi'ndeki bir adreste, muska ve cin çıkarma yalanı ile insanları dolandırdığı iddia edilen bir şüpheliyi belirledi. İnsanların inançlarını suistimal eden şüphelinin yakalanması için adrese baskın düzenlendi. Baskında, S.G. isimli sahte hoca gözaltına alındı. Şüpheliye yardım eden 3 yakını da operasyonda yakalandı.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir evdeki hocanın çocuğu olmayan kadınlara tedavi vaadiyle muska yazdığı ve cin çıkartacağını söyleyerek dolandırdığı yönünde bir ihbar geldi.

Sivil polisler ihbarı değerlendirip eve giderek inceleme yaptı. Daha sonra polis ekipleri eve operasyon düzenleyerek Salih G. isimli sahte hoca ve sahte hocaya yardım eden T.G., İ.G. ve A.C.G.’yi de gözaltına aldı. Ekipler evde yaptığı aramalarda muska yazmak için kullanılan çok sayıda kağıt, arapça yazçılar bulunan kağılar ve 6 bin 300 lira ele geçirildi.

"PAZARLIK YAPMAYIN"

Polis ekipleri Salih G. isimli sahte hocanın yaşanan yoğunluk sebebiyle gelenlere sıramatik ile numara verdiği, sırası gelenlerin içeriye alınarak işleme başlandığı belirledi. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda duvarlarda ’bakım ücreti 30 lira’, ’Muska ücretimiz 300 lira pazarlık yapmayın’ şeklinde yazılar olması dikkat çekti.

NUMARATÖRLE SIRA VERDİ

Özellikle çocuğu olmayan kadınlara muska yazan şüphelinin, yoğunluktan ötürü, daha çok bankalarda kullanılan " Numaratör" kullandığı ortaya çıktı. Polisin aramasında, muska yazılmasında kullanılan çok sayıda kağıt, şifa duası olduğu öne sürülen Arapça yazılı kağıtlar ve 1 numaratör ele geçirildi.

MUSKA 300 LİRA

Operasyon, şüphelinin, kullandığı yöntemle nasıl bir para tuzağı oluşturduğu da açığa çıkardı. S.G.'nin evinde ele geçirilen fiyat levhasında, muayenenin ücretinin 30 lira, muska yazmanın bedelinin ise 300 lira olduğu yazıyordu. Levhada "Pazarlık yapmayın" yazısı da dikkat çekerken, şüphelinin müşterilerine randevu vererek çalıştığı da tespit edildi. Polis adreste ele geçirilen 6 bin 300 liraya da el koydu.