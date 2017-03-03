  • Gezi olaylarındaki ''palalı'' hapsi boyladı
  • MERSİN'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
  • Mehmetçik PKK'nın yuvalandığı dağa operasyon düzenledi
  • Suikast zanlılarından şoke eden ifadeler !
  • Almanya'da diplomatik kriz !

ÇİN'DE BÜYÜK KAZA: 10 ÖLÜ, 38 YARALI

Çin'de büyük kaza: 10 ölü, 38 yaralı

Çin'de bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çin'de bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, kaza ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Lancang kentinde yaşandı.

Gıngma ilçesinden eyalet başkenti Kunming'e giden bir çimento kamyonu, 2'si şoför olmak üzere 47 kişiyi taşıyan bir otobüsle çarpıştı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 39 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan bir yaralı, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AA
189
-
Fuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok olduFuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok oldu
O davanın savcısına tenzil-i rütbeO davanın savcısına tenzil-i rütbe
YPG oradan çekildi, harita değiştiYPG oradan çekildi, harita değişti
İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !İkametgah belgesi e-Devlet'ten alınabilecek !
Halk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detayHalk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detay
Adnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleriAdnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleri
İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''İETT otobüsü karıştı: ''Nisan’a kadar lan sizin sonunuz''
FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandıFETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı
ABD'nin Münbiç pozuna şok cevapABD'nin Münbiç pozuna şok cevap
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS