Çin'de büyük kaza: 10 ölü, 38 yaralı

Çin'de bir otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, kaza ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Lancang kentinde yaşandı.

Gıngma ilçesinden eyalet başkenti Kunming'e giden bir çimento kamyonu, 2'si şoför olmak üzere 47 kişiyi taşıyan bir otobüsle çarpıştı.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 39 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Durumu ağır olan bir yaralı, hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.