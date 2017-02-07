ÇİN'DE KUŞ GRİBİ ALARMI !

Çin'de kuş gribi alarmı !

Ülkenin orta kesiminde kuş giribi tekrar görülmeye başlayınca ticaret durdu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde son dönemde hızla artan kuş gribi vakaları üzerine kanatlı hayvan ticaretinin askıya alındığı bildirildi.

Hunan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yılbaşından bu yana hızla artan kuş gribi virüsü H7N9 vakalarının endişeye yol açması sonucu eyalette kanatlı hayvan satışının durdurulduğunu duyurdu.

Pazar ve market türü alışveriş yerlerinin düzenli olarak ilaçlanması ve dezenfekte edilmesi talimatı veren yerel sağlık makamları, yakın zamanda eyaletin başkenti Çangşa'nın da aralarında bulunduğu birçok kentte yeni vakalara rastlanabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, kuş gribi virüsü H7N9'un insandan insana bulaşmadığını ve henüz genetik bir mutasyonunun olmadığını hatırlattı.

Hunan eyaletinde yılbaşından bu yana 20 kişide kuş gribine rastlanmış, bunlardan 5'i yaşamını yitirmişti.

Hastalık, bahar ve kış aylarında diğer aylara oranla daha hızlı salgına dönüşüyor. Salgının görüldüğü bölgelerde yoğun önlemler alınıyor.

AA
316
Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !Eski milletvekili kazada hayatını kaybetti !
Canan Karatay yine ezber bozdu !Canan Karatay yine ezber bozdu !
Yaşı küçük kızların kaçırılmasına bakanlık el koyduYaşı küçük kızların kaçırılmasına bakanlık el koydu
Bakan Soylu'nun acı günüBakan Soylu'nun acı günü
İntihara kalkışan kişi bakın nasıl sakinleştirildiİntihara kalkışan kişi bakın nasıl sakinleştirildi
Bir ''saadet zinciri'' daha !Bir ''saadet zinciri'' daha !
Murat Yıldırım'ın ilk bölüm performansı olay olduMurat Yıldırım'ın ilk bölüm performansı olay oldu
Gökçek ''deprem yaptırılacak'' iddiasını yeniden ortaya attıGökçek ''deprem yaptırılacak'' iddiasını yeniden ortaya attı
ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER: SEN KİMSİN YA ?ERDOĞAN'DAN SERT SÖZLER: SEN KİMSİN YA ?
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS