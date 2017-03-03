Çin'den Güney Kore'ye misilleme

Çin, topraklarına Amerikan hava savunma sistemi yerleştirmek için son hazırlıkları yapan Güney Kore'ye turist göndermeme kararı aldı.

Güney Kore yarı resmi haber ajansı Yonhap, Çin Ulusal Turizm İdaresi'nin seyahat acentelerinden Güney Kore tur paketi satışlarının durdurulmasını istediğini bildirdi. Ajans, kararın topraklarına ABD'ye ait THAAD hava savunma yerleştirmek için son hazırlıkları yapan Seul yönetimine misilleme amacıyla alındığını belirtti.

Çin, THAAD olarak bilinen Yüksek İrtifa Son Aşama Alan Savunma Sistemi'nin Kore yarımadasına yerleştirilmesi halinde bölgedeki askeri stratejik dengenin bozulacağı kaygısıyla Güney Kore'ye uzun süredir yoğun ikazlarda bulunmaktaydı.

THAAD'ın Kuzey Kore kaynaklı balistik füzelere karşı kullanılacağını savunan Güney Kore ise, hafta başında sistemin yerleştirileceği araziyi takas yöntemiyle ülkenin en büyük holdingleri arasında yer alan Lotte'den devraldı. Çin'de alışveriş merkezleri işleten Lotte'ye ait bir online satış sitesi, dün maruz kaldığı DoS saldırısı neticesinde birkaç saat hizmet dışı kaldı. Lotte sözcüsü, saldırının maksadı ya da kaynağı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

ÖLÜMÜNE DAYAK YESEK BİLE...

Çinli internet alışveriş şirketi Ruixiang, Kore malları satışını durdurduğunu ve Lotte ürünlerinin tümünü imha edeceğini ilan etti. Güzellik ürünleri satıcısı Jumei de benzer karar aldı. Şirket CEO'su Chen Qu, yerel basına yaptığı açıklamada, "Gelecekte ölümüne dayak yesek bile satış yapmayacağız" dedi.

PANDORA'NIN KUTUSU

Çin Komünist Partisi basın organı Halk Günlüğü'nün bugünkü baskısında da Güney Kore'ye yönelik sert eleştiriler yer aldı. THAAD'ı Pandora'nın Kutusu'na benzeten gazete, Çin'in konuşlandırmaya kararlılıkla karşı çıktığını ve gelecekte güvenlik menfaatlerini korumak için gerekli tedbirleri tereddütsüz biçimde alacağını kaydetti. Uzmanlar, THAAD sistemine bağlı gelişmiş radarların Çin topraklarını tarama kapasitesine sahip olduğunu ve Pekin'in bu yüzden endişe taşıdığı yorumunda bulunuyor.

KOSPİ'DE DÜŞÜŞ

Öte yandan, Yonhap haberleriyle birlikte, Güney Kore borsasında işlem gören Çin pazarına dönük şirketlerin hisselerinde sert düşüşler görüldü. Kozmetik firması Amorepasific'in hisseleri günü yüzde 13 düşüşle tamamladı. Otel işletmecisi Shilla ve perakende firması Shinsegae hisseleri de sırasıyla yüzde 13 ve 5 oranlarında geriledi. Seul'de gösterge endeks günü Kospi yüzde 1.1 düşüşle kapadı.