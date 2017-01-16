ÇİN'DEN TRUMP'A ÇOK SERT UYARI

Çin'den Trump'a çok sert uyarı

Çin, göreve başladıktan sonra da Tayvan üzerinden "Tek Çin Politikasını" eleştirmesi durumunda ABD'nin yeni Başkanı Trump'ın "gözünün yaşına bakılmayacağı" uyarısını yaptı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çin'in resmi yayın organlarından China Daily gazetesindeki makalede, "Trump, Beyaz Saray'ı devraldıktan sonra da ikili ilişkilere vereceği zararı umursamadan Tayvan üzerinden Tek Çin Politikasına yönelik provokatif hamlelerini sürdürürse Pekin'in ona karşı acımasız olmaktan başka çaresi kalmayacaktır." ifadesine yer verildi.

Trump ile yaşanacak gerginliğin her iki taraf için de bedeli olacağına işaret edilen makalede, "Ancak müstakbel ABD Başkanı'nın oynadığı 'Tayvan oyununun' ne kadar özel hassasiyete sahip ve ne kadar ciddi sonuçlar doğurabilecek bir sorun olduğunu anlaması için bu bedellerin ödenmesi kaçınılmaz. Pekin, bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır." yorumu yapıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada "Dünyada sadece tek Çin var. Tayvan sorunu müzakere edilemez." ifadesini kullanmıştı. 

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta devralmaya hazırlanan Trump, geçen hafta Wall Street Journal'a verdiği demeçte, "Tek Çin Politikası da dahil birçok konunun Çin ile pazarlık masasına yatırılabileceğini, çözüm için Pekin'in para politikaları ve uluslararası ticaret konusundaki tavırlarının belirleyici olacağını" söylemişti.

AA
699
MHP'li Sancaklı'nın eşinin tedavisi sürüyorMHP'li Sancaklı'nın eşinin tedavisi sürüyor
Macar güzellik kraliçesinden Trump için ahlaksız teklif iddiasıMacar güzellik kraliçesinden Trump için ahlaksız teklif iddiası
Tatlıses'in müstakbel eşi intikamını fena aldıTatlıses'in müstakbel eşi intikamını fena aldı
Osmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 liraOsmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 lira
O referandumdan "hayır" çıktıO referandumdan "hayır" çıktı
Bozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklamaBozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklama
1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor
Ortaköy saldırısı zanlılarının sözde 'emir' bağlantısıOrtaköy saldırısı zanlılarının sözde 'emir' bağlantısı
Terlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdiTerlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS