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ÇİN'İN ASKERİ HARCAMALARINDA ÜRKÜTEN YÜKSELİŞ

Çin'in askeri harcamalarında ürküten yükseliş

Çin 2017'de askeri harcamalarını yüzde 7 oranında artırma kararı aldı.

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Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın savunma bütçesini artıracağını açıklamasının ardından geldi.

Çin'in savunma bütçesi bu artışa rağmen ABD'ninkinden daha küçük kalacak. Pek çok Çin politikası uzmanı ise gerçek rakamın daha fazla olabileceği görüşünde.

Hükümet sözcüsü Fu Ying başkent Pekin'de yaptığı açıklamada Çin'in savunma harcamasının ülkenin bu yılki Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 1.3'üne denk gelmesini öngördüklerini açıkladı.

Ülkenin askeri harcamasına ilişkin resmi rakamları, Çin Başbakanı Li Keqiang'ın yarın başlayacak Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısı sırasında açıklaması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, 2018'de savunma bütçesini yaklaşık yüzde 10 oranında artıracağını açıklamıştı.

BBC Türkçe
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