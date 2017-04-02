SON DAKİKACUMHURBAŞKANI'NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR - CANLI

CİNSEL İÇERİKLİ İNTERNET SİTESİNİN 1 NİSAN ŞAKASI OLAY OLDU

Cinsel içerikli internet sitesinin 1 Nisan şakası olay oldu

Dünyanın en çok tıklanan cinsel içerikli internet sitelerinden biri 1 Nisan'da kullanıcılarını şakaladı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Dünyanın en çok ziyaret edilen cinsel içerikli sitelerden biri, kullanıcılarına 1 Nisan şakası yaptı.

VİDEO'YA TIKLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Sputnik'in haberine göre dün gece siteye giren kullanıcılar videolara tıkladıkları anda, Facebook'taki beğeni butonu ile birlikte "Videoyu paylaştığınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaştı.

Uyarının altında yazan ve bundan sonra videoların otomatik olarak paylaşılacağı uyarısı kullanıcılardan kısa süreli paniğe neden oldu. Sitenin şakası sosyal medyada da çok konuşulanlar başlıklarından biri oldu.

683
-
'Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar''Erdoğan'ı uçakla kaçırıp yurt dışında yargılayacaklar'
Porno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattıPorno sitesi takipçilerine büyük şok yaşattı
Michael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweetiMichael Rubin'den şok Bilal Erdoğan tweeti
Vatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisiVatandaştan Metin Feyzioğlu’na PKK cenazesi tepkisi
Erdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğduErdoğan taklidi yapan çocuk protokolü kahkahaya boğdu
Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...Baykal'dan ilginç referandum çıkışı: Oy kullanmayana...
Hamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözlerHamdi Alkan'dan mide ameliyatı hakkında çarpıcı sözler
Demet öğretmenin organları 5 hastaya umut olduDemet öğretmenin organları 5 hastaya umut oldu
Datça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdıDatça Belediyesi'nin tweeti ortalığı karıştırdı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS