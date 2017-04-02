Cinsel içerikli internet sitesinin 1 Nisan şakası olay oldu

Dünyanın en çok ziyaret edilen cinsel içerikli sitelerden biri, kullanıcılarına 1 Nisan şakası yaptı.

VİDEO'YA TIKLAYINCA ŞOKE OLDULAR

Sputnik'in haberine göre dün gece siteye giren kullanıcılar videolara tıkladıkları anda, Facebook'taki beğeni butonu ile birlikte "Videoyu paylaştığınız için teşekkür ederiz" uyarısıyla karşılaştı.

Uyarının altında yazan ve bundan sonra videoların otomatik olarak paylaşılacağı uyarısı kullanıcılardan kısa süreli paniğe neden oldu. Sitenin şakası sosyal medyada da çok konuşulanlar başlıklarından biri oldu.