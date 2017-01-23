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CİNSEL İÇERİKLİ MESAJ ATAN KOMŞUSUNU ÖLDÜRDÜ

Cinsel içerikli mesaj atan komşusunu öldürdü

Adana'da bir adam, eşine cinsel içerikli mesaj atan komşusunu vurdu

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Adana'da, eşine telefonla cinsel içerikli mesaj gönderdiğini ileri sürdüğü komşusunu pompalı tüfekle öldüren kişi, karısıyla birlikte gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, E.T. (21) ile evli olan Ö.T.'nın (31), Yenibaraj Mahallesi'nde oturdukları iki katlı evin birinci katına, dini nikahlı F.Ç. (32) ile D. Z. (25) çifti taşındı.

İddiaya göre, bir süre sonra Ö.T., komşusu D. Z.'ye SMS ve internet yoluyla cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu olaylar yaşanırken D. Z. ile F. Ç. de geçimsizlik nedeniyle sürekli kavga etmeye başladı.

20 Ocak günü D.Z. ile F. Ç. yine kavga edince, F. Ç. evi terk edip gitti. F. Ç. akşam eve gelmeyince D. Z. evden ayrılıp kocasını aramaya başladı. Ancak bulamayıp eve döndüğünde evde Ö.T. ile karşılaştı. Evine izinsiz girilmesine sinirlenen D. Z., Ö.T. ile kavga etti. Daha sonra da telefonla eşini aradı. Ancak eşi telefonu açmayınca SMS atıp, "Ö. eve girmiş beni rahatsız ediyor, uzun süredir de bana cinsel içerikli mesajlar atıyordu" diye yazınca, F.Ç. arkadaşı A. B.'yi (27) alarak eve geldi.

Taraflar arasında satırlı, pompalı tüfekli kavga çıktı. Kavgada Ö.T., F. ve A.'i satırla yaraladı. Bunun üzerine F. Ç. pompalı tüfeği alıp ateş ederek Ö.T.'yı vurdu. Bu arada D. Z. de olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. F. Ç. ile A. B. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, yaralanan Ö.T. ise eşinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada F. Ç. ile eşi F. Z.'yi gözaltına aldı. A. B.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

F. Ç. ve D. Z. bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
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