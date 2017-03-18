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CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ KADINLARI GASP EDEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinsel ilişkiye girdiği kadınları gasp eden şüpheli yakalandı

Para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği 3 kadını tabancayla tehdit edip paralarını gasp ettiği iddia edilen 21 yaşındaki zanlı gözaltına alındı.

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Samsun'da çeşitli tarihlerde cinsel ilişkiye girdiği 3 kadını tabancayla tehdit edip paralarını gasp ettiği iddia edilen 21 yaşındaki Kürşat C. gözaltına alındı.

Olay çeşitli tarihlerde Samsun'da meydana geldi. İddiaya göre Kürşat C. cep telefonundan cinsel ilişkiye girmek için 1.000 lira karşılığında anlaştığı 53 yaşındaki H.M. ve 37 yaşındaki A.D.K. adlı kadınlarla birlikte oldu. Şüpheli daha sonra cinsel ilişkiye girdiği iki kadın ve evin sahibi 39 yaşındaki F.Ç. adlı kadını tabancayla tehdit edip yaklaşık 4 bin lira paralarını gasp etti.

F.Ç. cep telefonundan aradığı diğer arkadaşlarına da şüphelinin telefon numarasını verip gaspçı olduğunu ve araması halinde dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. Kürşat C. dün 35 yaşındaki G.G. adlı kadını cep telefonundan arayıp cinsel ilişkiye girmek için para karşılığı anlaştı. Numarayı tanıyan G.G. arkadaşı F.Ç.'yi arayıp Kürşat C.'nin eve geleceğini söyledi. Bunun üzerine F.Ç. polisi arayıp olayları anlatarak ihbarda bulundu.

Eve gelen polis şüpheli Kürşat C.'yi üzerindeki ruhsatsız tabancayla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Polise ifade vere F.Ç. bu zamana kadar korktuğu için ihbar edemediklerini söyledi. Şüpheli ise suçlamaları kabul etmeyip, "Ben gasp yapmadım. Para karşılığı anlaşıp cinsel ilişkiye girdim" dedi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli bugün "silahlı gasp" iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA
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