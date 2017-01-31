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CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİĞİ ÖĞRENCİSİNE SUS PAYI VERMİŞ !

Cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine sus payı vermiş !

ABD'de öğretmen-öğrenci ilişkisi skandallarına bir yenisi daha eklendi.

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Amerika'da 27 yaşındaki kadın öğretmen Sandy Doan, 14 yaşındaki öğrencisi ile ilişkiye girdi. Öğrencinin kendisini aralarındaki her şeyi yetkililere anlatacağını söyleyerek tehdit etmesi üzerine öğretmen öğrencisine yaklaşık 28 bin dolar para verdi. Olayın ortaya çıkmasından sonra öğretmen tutuklandı.

OKULDAN KOVULDU

Olay, öğrencinin annesinin oğlunun telefonda öğretmeni ile yaptığı cinsel ilişki içerikli mesajları görüp olayı polise bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Olayın polis tarafından soruşturulmaya başlandığı gün, öğretmen 2014 yılından beri çalışmakta olduğu okuldaki görevinden kovuldu.

ÖĞRENCİSİNE GÖĞÜSLERİNİ ÇEKİP GÖNDERDİ

Ele geçirilen mahkeme kaynaklarına göre öğretmen 14 yaşındaki öğrencisi ile üç defa farklı yerlerde ilişkiye girdiğini kabul etti. Polis yaptığı soruşturmada öğretmenin öğrencisi ile yaşadığı ilk cinsel ilişkiden sonra öğretmen ve öğrencinin birbirlerine cinsel içerikli mesajlar yolladığı ve öğretmenin öğrencisine göğüslerinin resmini çekip gönderdiği ortaya çıktı.

SUS PAYI OLARAK 28 BİN DOLAR ALDI

Öğretmen ve öğrenci arasındaki cinsel içerikli mesajlarda öğrencinin öğretmenini aralarında ilişkiyi başkalarına anlatmak ile tehdit ettiği ve bu yüzden öğretmenin öğrencisine susması için toplamda 28 bin dolardan fazla para verdiği ortaya çıktı. Öğretmen tutuklanırken öğrenci hakkında her hangi bir yasal işlem yapılmayacağı belirtildi.

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