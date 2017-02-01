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CİNSEL İSTİSMAR HÜKÜMLÜSÜ CEZAEVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Cinsel istismar hükümlüsü cezaevinde ölü bulundu

Samsun'da bir mahkum kaldığı cezaevinde ölü bulundu.

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Samsun'un Bafra ilçesinde bir mahkum kaldığı cezaevinde ölü bulundu.

Olay, Bafra T Tipi Ceza evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 'cinsel istismar' suçundan cezaevinde hükümlü bulunduğu öğrenilen Arap Ali Y. (68), kaldığı koğuşta ölü olarak bulundu.

Olay savcıya haber verildi. Savcı, Arap Ali Y.'nin ölümünü şüpheli buldu ve olayla ilgili soruşturma başlattı. Şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yakınlarının Ankara'da ikamet ettiği ve cenazeyi teslim almak için yola çıktıklarını öğrenildi.  Soruşturma devam ediyor.

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