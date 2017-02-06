Cinsel istismar sanığından 'pes' dedirten savunma

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan tutuksuz yargılanan kuaför 22 yaşındaki S.G., duruşmadaki savunmasında kızın yaşını 18 olarak bildiğini öne sürdü.

Manavgat'ta 2015 yılı Aralık ayında S.N.Ö. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen S.G.'nin yargılanmasına devam edildi. Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya S.G. ile tarafların avukatları katıldı. Askerlik görevini yapan S.G. duruşmada savunma yaptı. S.N.Ö. ile 2015 yılının ekim ayında bir arkadaşıyla birlikte hasta ziyaretine gittiği Manavgat Devlet Hastanesi'nde tanıştığını, ziyaretin ardından arkadaşıyla birlikte arabayla evine bıraktığını, bu sırada gerek hastanede gerek arabadaki davranışları nedeniyle kendisinden hoşlanmadığını anlattı. Bu durumu arkadaşına da söylediğini belirten S.G., "S.N.Ö., nereden bulduysa numaramı bulmuş. O gece beni aradı ve uzun süre konuştuk. Ertesi gün buluşmak üzere sözleştik. Gece yarısı buluştuk. Sorgun mesire alanına gittik. Orada uzun süre kendisiyle konuştuk ama burada birbirimize dokunmadık, cinsel davranışta bulunmadık" dedi.

'YILBAŞINDAN SONRA BİRLİKTE OLDUK'

Bu şekilde 2 ay görüştüklerini, bu sürede birbirlerine sarılıp öpüştüklerini ancak cinsel birleşme olmadığını anlatan S.G., daha sonra aralarında tartışma çıktığını ve yılbaşına 1 hafta kala ayrıldıklarını aktardı. Yılbaşı günü S.N.Ö'ye sürpriz yapma planları olduğunu ancak kendisini arayıp yolda kaldıklarını ve kendisini almasını istediğini kaydeden S.G., yanlarında sevmediği bir başka erkek olduğu için gitmediğini belirtti. Yılbaşından 1 hafta sonra S.N.Ö.'nün kendisini arayarak özür dilediğini, barıştıklarını aktaran S.G., "Yılbaşından (2016) 6-7 gün sonra saat 22.30 civarında S.N.Ö. beni aradı. Irmak kenarında buluştuk. Bir arkadaşımın evine gittik. İlk defa orada kendisiyle tam olarak cinsel ilişkiye girdik. Kız annesinin telefonlarına cevap vermedi. Bunun üzerine annesi gece beni aradı, kızının yanımda olup olmadığını sordu. "Bilmiyorum, haber alırsan bana da haber ver" dedim. Sabah S.N.Ö ile birlikte annesiyle bir pastanede buluşarak, kızının Antalya'da bir hastanede acil işi olduğu yalanını söyledik" diye konuştu.

'KENDİ EVLERİNDE DE BİRLİKTE OLDUK'

S.N.Ö. ve annesinin daha sonra evlerine gittiğini ve annesinin kızı sıkıştırınca her şeyi anlattığını söyleyen S.G., mahkeme başkanının sorusu üzerine yılbaşından sonra birkaç defa annesi yokken evlerine gittiğini ve orada da kızla birlikte olduğunu söyledi. S.N.Ö.'nün yaşını 18 olarak bildiğini hatta kasım ayında doğum günü kutlaması yaptıklarını öne süren S.G., hakimin sorusu üzerine doğum gününden önce de öpüştüklerini ve birbirlerine sarıldıklarını anlattı.

'ÜZERİMİZDE İÇ ÇAMAŞIRI VARDI'

Hakimin hakkındaki şikayetin 20 Aralık günü bir arkadaşının evinde cinsel ilişkiye girdikleri yönünde olduğunu hatırlatması üzerine S.G., "20 Aralık'ta arkadaşımın evinde bir araya geldik, orada öpüştük, birbirimize sarıldık" dedi. Hakimin, "Elbiselerinizi çıkarttınız mı?" sorusuna sanık, "Elbiselerimizi çıkarttık ama iç çamaşırlarımız üzerimizdeydi" diye yanıt verdi.

SANIK SUÇTAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR

Duruşmada söz alan S.N.Ö.'nün avukatı ise sanığın aleyhte olan ifadelerini kabul etmediklerini, mağdurun suçun işlendiği tarihte 14 yaşını tamamlamamış olduğunun ortada olduğunu, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik beyanlarda bulunduğu için ifadelerinin dikkate alınmamasını istedi.

KEMİK YAŞI ÖLÇÜMÜ İSTENDİ

Mahkeme heyeti, doğum tarihi 1 Ocak 2001 olarak görünen mağdur S.N.Ö.'nün yaşının tespit edilmesi amacıyla yazı yazılan Osmaniye Devlet Hastanesi'nden gelen cevapta doğum kaydına rastlanmadığının bildirildiği, suç tarihi itibariyle mağdurun gerçek kemik yaşının tespit edilmesi amacıyla tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilmesi ve aralarında radyoloji uzmanının da olduğu bir heyetten rapor alınmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.