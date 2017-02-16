Cinsel istismar zanlısı Facebook'ta yakalandı

İstanbul'da Fatih'te dehşete düşüren bir olay yaşandı. Evine giren Suriyeli tesisatçı cinsel istismarda bulundu. Facebook'ta bulunan saldırganı kadın polisin tuzağı yakalattı.

İstanbul Fatih’te yaşayan Z.H., 26 Aralık 2016 günü saat 10.30 sıralarında evinde uyurken kapı zili çaldı. Kapıyı açtığında 1.5 ay önce klozetini tamir eden ve adını Zekeriya olarak bildiği Suriyeli tesisaçıyı gördü. Yan evde su sızıntısı olduğunu, kontrol için eve bakması gerektiğini söyledi. Bu sırada üst kattaki ev telefonu çaldı, genç kadın telefona yöneldiği sırada tesisatçı, peşinden içeri girdi. Tesisatçıya, ‘Burada ne yapıyorsun?’ dediğinde eliyle ağzını kapattı ve cebinden çıkardığı bıçağı boğazına dayadı. Kulağını kesti. Daha bir üst kata çıkararak kabloyla ellerini bağladı. Cinsel saldırıda bulundu. Z.H. direndi ve kablodan kurtuldu. Bağırmaya başladı. Z.H.’nin direnmesi üzerine tesisatçı tecavüzden vazgeçti. Tehdit ederek, kimseye söylememesini istedi ve evden ayrıldı.

Habertürk'ün haberine göre; Z.H. önce hastaneye sonra da karakola gitti. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganın isminin Zekeriya M. olduğu tespit etti ancak Suriyeli olduğu için adresi bulamadı. Güvenlik kamera görüntülerindeki kişiye benzeyen Facebook’ta bir profil bulundu. Kadın bir polis arkadaşlık teklif etti. Teklifi kabul eden M. günlerce konuşan polis memuruyla sohbeti WhatsApp üzerinden devam ettirdi. Kadın polis, Zekeriya M. ile Fatih’te bir kafede randevulaştı. Buluşmaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Suriyeli M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.