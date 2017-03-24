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CİNSEL İSTİSMARCI BABAYA BERAAT

Cinsel istismarcı babaya beraat

Zonguldak'ta kızına cinsel istismarda bulunan baba beraat etti.

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Zonguldak'ta, işitme engelli 38 yaşındaki İ.Ö., 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılandığı davada beraat etti.

Geçen yıl 12 Kasım'da meydana gelen olayda eşinden boşanan 2 çocuk babası İ.Ö., iddiaya göre lise öğrencisi kızı A.Ö.'nün yanında yatarak cinsel istismarda bulundu. A.Ö.'nün durumu rehber öğretmenine anlatmasıyla ortaya çıkan olayın ardından gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan İ.Ö., 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan İ.Ö., işaret diliyle yaptığı savunmasında, dedesinin yanında kalan kızının olay günü yanına geldiğini söyleyerek şöyle dedi:
 
"O gün birikte yemek yedik, evi temizledik. Kızım derslerini yaptıktan sonra benim odamda uyudu.

Küçüklüğünden beri araba sesinden ve böcekten korkar. Bir de oda karanlıktı. 1 saat sonra korktuğunu ve üşüdüğünü düşünerek üzerine örttüm. Sonra yanına yattım. Bir süre sonra uyandığında "git" dedi ben de odadan ayrılırken "korkma" dedim. Baba sevgisiyle ya da yanlışlıkla üzerini örterken değmiş olabilirim. Kızımı çok seviyorum. Yoksa Allah bana ceza yazar. Ertesi sabah kalktı birlikte kahvaltı yaptık, cebine harçlık verdim, dedesi aldı gitti."
 
A.Ö. de babasını yanlış anladığını, o dönem psikolojik çöküntü içerisinde olduğunu söyleyerek şikayetçi olmadığını söyledi.
 
Savcı mütlaasında cinsel istismar suçunu kanıtlayacak somut delil olmadığı gerekçesiyle sanığın beraatini talep etti. Mahkeme de suç unsuru oluşturacak kesin ve inandırı delil edilemediği gerekçesiyle sanığın beraatine karar verdi.

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