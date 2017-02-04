CİNSEL ORGAN AMELİYATI ŞOKA SOKTU

Cinsel organ ameliyatı şoka soktu

Hırvatistan'da cinsel organındaki kitleyi aldırmak için ameliyat olan sanatçı, ummadığı bir sonuçla karşılaştı.

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Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yaşayan 57 yaşındaki sanatçı Zeljku Nosicu, Peyronie hastalığı nedeniyle doktora gitti.

Cinsel organında eğriliğe neden olan bu hastalığın tedavisi için ameliyat edilmesi gerektiği söylenilen Nosicu, doktorların önerisini kabul etti.

Yapılan ameliyatta, Nosicu'nun cinsel organında hastalık nedeniyle oluşan kitle alındı. Ancak ameliyatın ardından cinsel organının 6-7 santim kısaldığını söyleyen Nosicu, geçireceği operasyonun olası sonuçları hakkında kendisine ön bilgilendirme yapılmadığını iddia ederek, hastaneden şikayetçi oldu.

Ameliyatın düzgün yapılmadığını savunan Hırvat sanatçı, bu iddiasını mahkemede ispatlayacağını öne sürdü.

Hürriyet
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