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CİNSEL ORGANINI KESİP, YAKTILAR

Cinsel organını kesip, yaktılar

İstanbul'da bir binanın bodrum katında cinsel organı kesilmiş ve yakılmış vaziyette bir şahıs bulundu

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İstanbul Küçükçekmece’de bir binanın bodrum katından çıkan dumanlar, inanılmaz bir vahşet ortaya çıkardı.

Atatürk Mahallesi'nde bir apartmanın sakinleri, bodrum kattaki daireden sabaha karşı dumanlar çıktığını fark edince itfaiye ve polise haber verdi.

Daireye giren itfaiye ekipleri yerde yarısı yanmış bir erkek cesediyle karşılaştı. İncelemede şahsın cinsel organının kesilmiş olduğu belirlendi.

Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri, kolunda dövme olan ve üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 31 yaşındaki Caner D., olduğunu belirledi. Ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ev sahibiyle görüşen polis, dairenin 3 yıl önce Kamil A. tarafından kiralandığını tespit etti. Apartman sakinleri öldürülen kişinin de bir haftadır binaya girip çıktığını belirtti. Polis şimdi, vahşi cinayetin tek şüphelisi olan kiracı Kamil A.’yı arıyor.

Habertürk
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