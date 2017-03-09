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ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ÇIKAN ASKERLER İSYAN ETTİ

Çıplak fotoğrafları çıkan askerler isyan etti

ABD donanmasında çıplak fotoğrafları ortaya çıkan kadın askerler medya karşısına geçerek isyan etti.

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ABD donanmasında patlak veren 'çıplak kadın asker fotoğrafları' skandalının mağdurları medya karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

ABD ordusunda çok konuşulan çıplak fotoğraf skandalının kurbanları basın toplantısı düzenledi. Donanma askerlerine ait kapalı Facebook grubunda çıplak fotoğrafların paylaşılmasıyla ortaya çıkan skandalın iki kurbanı kameralar önüne çıkarak açıklamalarda bulundu.

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Basın toplantısına avukatlarıyla katılan kadınlardan biri hala orduda görev yapan Marisa Woytek diğeri ise eski donanma mensubu Erika Butner.

Arkadaşlarının uyarı üzerine fotoğraflardan haberdar olduğunu belirten Marisa Woytek deniz piyadelerini sevdiğini ancak bu yaşadıklarından sonra orduya yeniden kaydolmayacağını söyledi.

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ASKERİ HABER SİTESİ ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Çıplak fotoğraflar 30 bin üyesi olan Facebook grubunda paylaşılınca ortaya çıkmıştı. Google Drive'da klasörde depolanan fotoğrafların linkleri grup üyelerine atılıyordu. Grupta hem emekli askerler hem de şu anda görev yapan askerler bulunuyordu. Skandalın ardından ordu devreye girerek grubu ve fotoğraf klasörleri sildirdi.

Olayı The War Horse isimli askeri haberler veren site duyurmuştu. The War Horse'da yer alan haberde, fotoğraflardaki kadın askerlerden biri, çıplak fotoğrafının eski bir partneri tarafından paylaşılmış olabileceğini ifade etmişti. Amerikan Deniz Kuvvetleri, olaya karışanları belirlemek için soruşturma yürütüyor.

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