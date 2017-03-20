Çıplak fotoğraflarını paylaşan kadın memur açığa alındı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, sosyal medya üzerinden paylaştığı çıplak fotoğrafları ve öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiaları ile gündeme gelen engelli personel statüsünde çalışan ve sağlık sorunları olan hizmetli memur kadının açığa alındığını belirtti.

Vişnelik Mahallesi'ndeki bir ilkokula kısa bir süre önce atanan hizmetli kadın memurun sosyal medya hesabında çıplak fotoğraflar ve cinsel içerikli paylaşımda bulunduğunu gören veliler durumu okul yönetimine iletti. Van'dan Eskişehir'e atandığı öğrenilen kadın memurun paylaşımlar sonrasında okuldan geçtiğimiz hafta ilişkisinin kesildiği öğrenildi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle okula gelmediği öğrenilen Sakine Hülya C., bugün geldiği okula alınmadı. Yönetim tarafından kendisine açığa alındığı sözlü olarak beyan edildi. Bunun üzerine Sakine Hülya C., okul yönetimi tarafından uzaklaştırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, personelin sağlık sorunları olduğunu söyledi. Personeli ile ilgili idari ve adli işlemi başlattıklarını ifade eden Özen, "Geçtiğimiz hafta görev yeri değiştirilmişti. Sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz hafta okula gelemeyince kendisine ancak bugün tebligat yapıldı. Personelimizin sağlık sorunlarının olduğunu biliyoruz. Bunun tedavi ile ilgili süreci kendisi sürdürüyor. Bizde takipçisi olacağız. Okulumuzun böyle bir konuya muhatap olması bizleri rahatsız ediyor. Velilerimiz şundan emin olsun ki; öğrencilerimiz bir emanet duygusuyla okullarımızda himayemiz altındadır. Onların sağlıklı ortamlarda eğitim almaları için yapılması gereken tüm tedbirler okul yönetimimiz tarafından alınmaktadır. Bu konuda velilerimiz endişeye kapılmasın. Maalesef böyle bir üzücü olay yaşandı. Ama gereken önlemleri aldık. Engelli personel istihdamı kapsamında iş başı yapmış bir personelimiz. Tedavisi ile ilgili süreçte bir aksama oluştuğu için böyle bir üzücü durum yaşandı" dedi.