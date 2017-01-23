Çipli kimlik alınamıyor !

Mevcut nüfus cüzdanlarının yerine kullanılacak yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımı 2 Ocak itibariyle tüm yurtta başladı. Başvuruların başladığı günden itibaren nüfus müdürlüklerinde alışılmışın dışında bir yoğunluk yaşanıyor.

Çipli kimlik kartı başvuru sürecine dahil olurken ilk önce internetteki kimlik kartı randevu sisteminden randevu almaya çalıştık fakat önümüzdeki 3 hafta için İstanbul’un 39 ilçesinin hiçbirinde boş randevu yoktu. Daha sonra Alo 199 hattı üzerinden de randevu almayı denedik ancak saatlerce meşgul yanıtı alınca soluğu nüfus müdürlüklerinde aldık. İlk durağımız Zeytinburnu Nüfus Müdürlüğü’nde bizi karşılayan kalabalık randevu alamama nedenimizi açıkça gösterdi.

Hemen sıraya girmek adına girişte bulunan numaratöre yöneldik fakat makineden aldığımız sonuç; ‘Bilet üretilemedi, lütfen görevliye haber veriniz’ oldu. Kapının hemen yanındaki danışma masasına yöneldiğimizde de aldığımız cevap, “Yoğunluktan dolayı bugün işlem yapamıyoruz” oldu. Başka bir nüfus müdürlüğüne gitmek için kurumdan çıkarken merdivenlerde oturan 47 yaşındaki Adnan Yılmaz’a rastladık. Yılmaz, yaklaşık bir saat önce randevu almayı başarabilmiş ama sıradan dolayı işlemini yaptırabileceği konusunda umutsuz. Yılmaz, büyüklüğünden dolayı şikâyetçi olduğu eski kimliğini değiştirmek istemiş. Yine sıranın kendisine gelmesini bekleyenlerden 43 yaşındaki Muhammed Adalı da değişimin zorunlu tutulaması nedeniyle kalabalığa kalmamak sıra beklediğini anlattı.

İşlemler nasıl gerçekleşiyor?

Başvuran vatandaşın T.C. kimlik numarası görevli personel tarafından sistemden sorgulanarak kimlik veya kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge isteniyor. Ardından kişinin son 6 ay içerisinde çekilmiş ICAO standartlarına uygun biyometrik fotoğraf başvuru sırasında nüfus memuruna teslim ediliyor. Biyometrik veri olarak vatandaşlardan, hem sağ hem sol elden parmak izi, parmak damar izi, el ayası damar izi alınıyor. Görevli personel, başvuran vatandaştan tarafından 16 lira tahsis ediliyor. Fakat doğum nedeniyle düzenlenmiş kartlar için bir ay içerisinde başvuru yapıldığında herhangi bir ücret tahsis edilmiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlar ise başvurularını dış temsilciliklere yapacaklar. Yeni kimlik, başvurada verilen adrese PTT Kargo tarafından teslim ediliyor. 15 yaşını tamamlamamış çocuklar çipli kimliğe velileriyle başvurabiliyor.