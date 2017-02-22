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ÇIRAĞINA DEHŞETİ YAŞATTI !

Çırağına dehşeti yaşattı !

Aydın'da yanında çalışan 16 yaşındaki çırağına cinsel istismarda bulunan kişi 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Aydın'ın Çine İlçesi'nde, yanında çalışan 16 yaşındaki T.A.'ya cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan kahvehane işletmecisi D.K., 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davaya konu olay Hamitabat Mahallesi'ndeki kahvehanede yaşandı. Kahvehane işleten D.K., bazen küçük harçlıklar vererek yanında çalıştırdığı 16 yaşındaki T.A.'yı, kahvehanenin arka bölümüne götürdü. İddiaya göre burada para verme vaadiyle çocuğa cinsel istismarda bulunan D.K., eylemini çeşitli tarihlerde de sürdürdü. D.K., son olarak 13 Aralık 2014'te, erkek çocuk T.A.'ya bir kez daha istismarda bulundu. T.A.'nın olayı anlattığı ailesi, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen D.K. tutuklandı. Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde D.K. hakkında çocuğun nitelikli cinsel istismarı, D.K.'nın oğlu M.K. ile Y.Ö. hakkında ise suç delillerini yok etme iddiasıyla dava açıldı. D.K., yargılama sürecinde tahliye edildi. Yapılan son duruşmada sanık D.K., cinsel istismar suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkame heyeti, suçun birden fazla kez işlenmesi nedeniyle cezayı artırarak D.K.'yı 20 yıl hapse mahkum etti. T.A. ve ailesine şikayetlerini geri çekmeleri için baskı yaptığı öne sürülen D.K.'nın oğlu M.K.'ye ise 6 ay hapis cezası verildi. Diğer sanık Y.Ö. ise beraat etti.

DHA
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