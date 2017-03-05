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CLİNTON'DAN SOSYAL MEDYAYI SALLAYAN FOTOĞRAF

Clinton'dan sosyal medyayı sallayan fotoğraf

ABD'de Demokrat Parti başkan adayı Clinton'ın "Pence"'nin haberini okuduğunda çekilen kare sosyal medyayı salladı.

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ABD'de 2016 Demokrat Parti başkan adayı Clinton'ın, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in resmi yazışmalar için özel e-posta hesabını kullandığına dair haberi okuduğu kare sosyal medyayı salladı. Clinton, geçtiğimiz sene aynı suçlama sebebiyle Pence'in eleştiri oklarının hedefi olmuştu

ABD eski dışişleri bakanı ve Demokrat Parti'nin 2016'daki başkan adayı Hillary Clinton'ın 3 Mart'ta uçakta gazete okurken çekilen fotoğrafı sosyal medyanın gündemine oturdu.
 
Boston'dan New York'a uçan uçaktaki yolcu Caitlin Quigley tarafından çekilen karenin bu kadar ses getirmesi ise Clinton'ın gazetede okuduğu haberden kaynaklanıyor.
 
Fotoğrafa yakından bakıldığında 'USA Today' gazetesinin başlığında 'Pence, görevde kişisel e-posta hesabını kullandı' yazıyor.

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Indiana Valisi olarak görevde bulunduğu dönemde kişisel e-posta hesabından resmi yazışmalar yaptığı ortaya çıkmıştı.
 
Bu karenin çok konuşulmasının esas sebebi ise zamanında benzer suçlamayla hakkında soruşturma başlatılan Clinton'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde Pence tarafından ağır eleştiri almış olması.
 
Clinton, Dışişleri Bakanlığı döneminde resmi yazışmaları için özel e-posta hesabını kullandığı gerekçesiyle özellikle Cumhuriyetçi Parti çevrelerinden büyük eleştiri almış ve konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
 
Seçim kampanyası döneminde Mike Pence de Clinton'ı resmi yazışmalar için şahsi e-posta hesabını kullandığı için eleştirmiş, devlet sırlarının bilgisayar korsanlarının eline geçme riskini gündeme getirmişti.

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