Çoban ilgilenmeyince açlıktan telef oldular

Erzurum'un Tortum ilçesinde çobanın ilgilenmediği 20 büyükbaş hayvan açlık ve susuzluktan telef oldu. Telef olan hayvanları gören vatandaşlar, korkunç manzarayla karşılaşınca duruma tepki gösterdi.

Erzurum'un Tortum ilçesindeki bir mezbahanenin yanında bulunan ahırdan kokular gelmesi üzerine şüphelenen mahalle esnafları, durumu polise ve Erzurum'da yaşayan hayvanların sahibine bildirdi. Polisin olay yerine gelmesi üzerine yapılan araştırmada, ahırda bulunan 40 büyükbaş hayvandan 20'sinin açlık, susuzluk ve havasızlıktan telef olduğu belirlendi. Ölmek üzere olan diğer hayvanlara müdahale etmek için Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgede ilaçlama çalışması yapıldı

Yaklaşık 15 gündür aç ve susuz kalarak telef olan hayvanlar ahırdan çıkarılarak bahçeye getirilirken Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince bölgede ilaçlama çalışması yapıldı. Yol kenarında telef olan hayvanları gören vatandaşlar, korkunç manzarayla karşılaşınca duruma tepki gösterdi.

Bakıcısının ilgilenmediği ortaya çıktı

Hayvanların, çoban tarafından yaklaşık 15 gündür bakılmadığı, aç, susuz ve havasız kalmaları sonucu telef olduğu tespit edildi. Ölmek üzere olan bazı hayvanlar ise veterinerler tarafından battaniyeye sarılarak müdahale edilmek üzere başka alana götürüldü. Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çoban ifade vermek üzere emniyete götürüldü.