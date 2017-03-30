Coca Cola bir fabrika daha açıyor

Coca-Cola İçecek, Türkiye'deki onuncu fabrikasını 110 milyon lira yatırımla Isparta'da açmaya hazırlanıyor.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre, fabrikanın yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

300 KİŞİYE İSTİHDAM



Açıklamada, ileri teknolojiyle donatılmış üretim hatlarına ve 220 milyon litre kapasiteye sahip olacak olan fabrikanın, yaklaşık 300 kişilik istihdam etkisi yaratacağı belirtildi.



Isparta fabrikasında alüminyum kutu ve pet ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretimi gerçekleştirilecek.