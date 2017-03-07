Çocuğa işkence yapan marketçi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir markette hırsızlık yapmakla suçladığı 13 yaşındaki E.Ç.'yi döverek bıçakla kulağını kesmekle tehdit ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan market çalışanı 32 yaşındaki Ufuk K. tutuklandı.

Geçen hafta bir market zincirinin merkez Onikişubat İlçesi'ndeki şubesine giden E.Ç., iddiaya göre çalışan Ufuk K. tarafından hırsızlık yaptığı iddiasıyla tartaklanmaya başlandı. Depoya indirdiği çocuğu bıçakla kulağını kesmekle de tehdit eden K.'un yaptıkları bir arkadaşı tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve çeşitli haber bültenlerinde yayınlanması ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerdeki markette çalışan kişiyi ve şiddete maruz kalan çocuğun kimliğini belirledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine işine son verildiği belirtilen Ufuk K.'yı gözaltına alan ekipler, çocuğun ailesine de ulaştı.

"GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLMUŞ"

Olayın ortaya çıkmasının ardından tanınmamak için bıyıklarını kesen ancak polis tarafından yakalanan Ufuk K., sorgusunda suçunu itiraf eti. Çocuğu hırsızlıkla suçlamasına rağmen olayla ilgili polise bilgi verilmediği ortaya çıkarken, Ufuk K. ifadesinde pişman olduğunu belirterek, "Görüntüleriz izleyince ben de rahatsız oldum" dedi.

E.Ç.'nin korktuğu için anlatamadığı ailesi de olayı görüntülerin basına yansımasıyla öğrendi. Oğluyla birlikte emniyete giden baba Z.Ç., Ufuk K.'dan şikayetçi oldu. Görüntüleri izleyen arkadaşlarının kendisini aramasıyla durumdan haberdar olduğunu belirterek "Oğlum, bize korkudan yaşananları anlatmamış. Emniyete giderek şikayet dilekçemi verdim. Oğluma bunu yapandan davacıyız" dedi.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Ufuk K., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece; "Cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve silahla tehdit" suçlarından tutuklandı.