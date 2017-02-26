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ÇOCUĞUNU BAYILTARAK DİLENDİREN BABA ADAPAZARI'NDA ORTAYA ÇIKTI

Çocuğunu bayıltarak dilendiren baba Adapazarı'nda ortaya çıktı

Taksim'de ilaçla uyuttuğu iddia edilen oğlunu ellerinde taşıyarak dilendiren Suriyeli baba, bu kez yankesicilikten yakalandı.

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İstanbul Taksim’de oğlunu ilaç vererek dilendirdiği iddiasıyla büyük tepki çeken Suriye uyruklu Muhammet Abdullah, Adapazarı’nda yankesicilikten gözaltına alındı.

Adapazarı Yağcılar Mahallesi’nde yankesicilik olayının mağduru Timur B.’nin ihbarı üzerine polis şüphelinin peşine düştü. Polis ekipleri, Tığcılar Mahallesi Pamuklar Sokak’ta Suriyeli Muhammet Abdullah’ı oğluyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Timur B.’nin teşhis ettiği şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen hafta Taksim Meydanı'nda oğlunu dilendirirken yakalanan Suriyeli adam, kendisinin ve çocuğunun hasta olduğunu iddia ederek serbest bırakmalarını istemişti.

DHA
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