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ÇOCUĞUNUN ÇIĞLIK SESİNİ DUYUNCA...

Çocuğunun çığlık sesini duyunca...

Diyarbakır'da 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 29 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan 39 yaşındaki M.A.B., önce 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Diyarbakır'da 6 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 29 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan 39 yaşındaki M.A.B., önce 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, 14 yıllık cezayı, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 11 yıl 8 aya düşürdü.

Merkez Kayapınar İlçesi'nde 19 Aralık günü meydana gelen olayda, iddiaya göre uçucu madde bağımlısı olan M.A.B., 6 yaşındaki kız çocuğu L.D.'yi yaşadığı kulubeye götürüp, cinsel istismarda bulundu. Çocuğun bağırması üzerine olay yerine gelen annesi şikayetçi olurken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianamede, M.A.B.'nin "çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarında 29 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Mağdur L.D., Çocuk İzlem Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "Evimizin olduğu yerde dükkana benzer bir ev var. Bana saldıran kişi burada yaşıyor. Ben bahçede oturduğum sırada beni çağırdı. İçeri gidip koltukta yanına oturdum. Daha sonra beni kucağına aldı. Kapıya doğru kaçmaya çalıştım ama ankadan beni tuttu ve yatağın üzerine oturttu. Bağırıp annemi çağırdığım sırada pijamamı indirmeye çalıştı. Bu sırada annem gelince kapının arkasına saklandı" dedi.

KIZIM AĞLIYOR VE TİTRİYORDU

Mağdurun annesi Z.D. ise kızının çığlığını duyması üzerine hemen dışarı çıktığını belirterek, "Bahçedeki tek odalı dükkandan kızımın sesi geliyordu. Oraya gittiğimde şüpheli kapıyı açıp kaçtı. Bu sırada kızım içeride ağlıyor ve titriyordu. Kızım şüphelinin kendisini dükkana çağırdığını, kucağına alarak öptüğünü, daha sonra yatağa götürüp, soymaya çalıştığını söyledi" dedi.

'ASIL MAĞDUR BENİM'

İddianamenin kabul edilmesinin ardından tutuklu sanık M.A.B.'nin yargılaması Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. İfadesi alınan sanık M.A.B. suçlamaları redderek, "Ben olayı kardeşimden öğreniyorum geri gelip annesiyle konuşuyorum. Eğer ben böyle bir şey yapmış olsaydım annesiyle görüşmezdim. Bana iftira atıldı. Ben kaçak elektrikten dolayı kocasıyla kavga ettim ve dövdüm. 500 lira elektrik cezası kesildi. Bunun intikamını almak için bana iftira attılar. Asıl mağdur benim. Böyle bir suçun cezaevinde ve toplumda nasıl karşılanacağını biliyorum. 6 aydır sebepsiz yere tutukluyum. Yapmadığım bir suçtan dolayı buradayım" diye konuştu.

'SANIĞIN GELECEĞİ" İNDİRİM SEBEBİ

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme sanık M.A.B.'yi önce "çocuğun cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 14 yıl hapis cezasına çarptırdı. Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini lehine indirim sebebi kabul eden mahkeme heyeti, M.A.B.'nin cezasını 11 yıl 8 aya indirdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, zorunlu avukatlık giderinin de kamu üzerine bırakılmasına hükmetti.

DHA
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