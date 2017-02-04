Çocuklar artık gülmeyecek mi?

Türkiye'nin her yerinde anaokulu açmayı ve ihtiyacı olan çocuklara malzeme yardımı yapmayı hedefleyen Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nde işlerin yolunda gitmediği ortaya çıktı. SMS gelirleri azalınca Ergen, derneğin Etiler'deki merkezini boşalttı.

DESTEK AZALDI

Gülben Ergen, derneğin Aytar Caddesi'nde bulunan genel merkezini boşaltıp daireye kiralık tabelası astı. İddiaya göre devlet desteğinin ve derneğin gelirlerinin azalması sanatçıyı böyle bir karara zorlamış. Ergen, dernekteki elemanlarını ise ‘Dadı Mutfakta' isimli restoranında çalıştırmaya başlamış.

KARAR EKONOMİK

Konuyla ilgili ulaştığımız Gülben Ergen, kendi adını taşıyan film şirketine ait olan büroyu daha küçük bir daireye taşımak için böyle bir karar verdiklerini açıkladı. “Olay tamamen ekonomik, daireyi kiraya verip küçük bir ofise geçeceğiz” diyen Ergen, derneği nereye taşımayı planladıklarını açıklamadı.