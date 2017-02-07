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ÇOCUKLAR İÇİN HEM OYUN HEM İFADE ODASI YAPILDI

Çocuklar için hem oyun hem ifade odası yapıldı

Adana Adliyesinde, suç mağduru çocukların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini rahat hissetmeleri amacıyla oyuncakların da bulunduğu "Adli Görüşme Odası" oluşturuldu.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından Yargı Reformu Stratejisi ve Bakanlığın stratejik plan hedefleri çerçevesinde yürütülen çocuk koruma uygulamalarında kalite standartlarının geliştirilmesi çalışmaları kapsamında "Adli Görüşme Odaları" kurulması talimatı verildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana Adliyesi ana hizmet binasında oda hazırlandığı aktarıldı.

"Muhtemel travmaların önüne geçilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Avrupa Birliği'nin mali, UNICEF'in teknik desteğiyle yürütülen "Çocuklar İçin Adalet Projesi" kapsamında oluşturulan adli görüşme odalarında, mağdurlarla sağlıklı ve güvenli iletişim kurulmasının amaçlandığını bildirdi.

Yeldan, mağdurların korunması, adli süreçte örselenmemeleri, ikincil mağduriyet yaşamalarının önlenmesi ve adalete erişimin güçlenmesinin temel hedef alındığını ifade ederek,"Maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli bir delil olan mağdur beyanın, özellikle çocuk mağdurlar ve cinsel istismar mağdurları bakımından özel dizayn edilmiş adli görüşme odalarında, uzmanlar eşliğinde, cumhuriyet savcısı tarafından tam ve eksiksiz bir şekilde bir defada alınması sağlanacak. Bu ifade ve beyanlar, yargılama sonuçlanana kadar kullanılabilecek şekilde, özel ses ve görüntü alma kayıtlarıyla muhafaza altına alınacak. Böylece adli süreçte yaşanabilecek muhtemel travmaların önüne geçilecek."ifadelerini kullandı.

AA
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