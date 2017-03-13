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ÇOCUKLARDA BACAK KISALIKLARINA KUMANDALI TEDAVİ

Çocuklarda Bacak Kısalıklarına Kumandalı Tedavi

Çocuklarda bacak kısalıklarının tedavisi nasıl olmalı ? Bacak kısalıklarının düzelmesi mümkün mü ? Yeni teknolojiler neleri değiştirdi? Tüm bu soruların cevaplarını Erişkin ve Çocuklarda Uzatma ve Deformite Cerrahisi Uzmanı Prof.Dr.Metin Küçükkaya verdi.

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Çocuklarda eğrilik olmaksızın oluşan bacak kısalıkları bazen çok geç fark edilebilir. Bunun sebebi büyüme sırasında vücudun yavaş gelişen bacak eşitsizliğine fonksiyonel olarak adapte olmaya çalışmasıdır. Genellikle çocuk parmak ucunda yürümeye ve belirgin olarak topallamaya başladığında kısalık 5 cm’ye ulaşmış olur.

Yakın zamana kadar boy uzatma cerrahisinde kemiklerin içerisine yerleştirilen ve dışarıdan kumanda edilebilen cihazlar sadece erişkin hastalarda uygulanabilmekteydi. Ebeveynlerin ve çocuk hastaların korkulu rüyası olan, bacağa dışarıdan takılarak uygulanan “İlizarov fiksatörü” denilen cihazlar artık yerini çocuklarda da dışarıdan kumanda edilebilen ve kemik içerisine yerleştirilen uzatma cihazlarına bırakıyor.

Kumandalı kemik uzatma cihazları daha önceleri ancak erişkin hastalara uygulanabilirken teknolojinin ilerlemesi ile beraber son bir yıldır artık 7 yaşından itibaren çocuklarda da bu cihazları bacak uzatma cerrahisinde güvenle kullanabiliyoruz. Çocuklarda doğru planlama ile en az sayıda ameliyat ve tamamen içeriye yerleştirilebilen yeni teknolojiler sayesinde bacak kısalıkları ve eğrilikleri İlizarov yöntemine gerek kalmadan tamamen tedavi edilebilmektedir.

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