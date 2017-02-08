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ÇOCUKLARINI YATAĞINI ISLATIYOR DİYE ÖLÜME TERK ETTİLER

Çocuklarını yatağını ıslatıyor diye ölüme terk ettiler

Kuzey Fransa’daki Aire-sur-la-Lys bölgesinde bir çocuk, üzerinde iç çamaşırlarıyla kentte bulunan bir kanal yakınlarında ölü bulundu.

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Çocuğun babası ve annesi, çocuğu evden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bilinçsiz yatarken bulduktan sonra ambulansı aradıklarını bildirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, çocuğun ölmeden önce fiziksel istismara uğradığına dair kanıtlar bulundu. Çocuğun altını ıslattığı nedeniyle ebeveynleri tarafından cezalandırıldığı iddia edildiği için polis, aileyi gözaltına aldı.

Bir polis sözcüsü, “Çocuğun ölüm nedeninin soğuktan mı, kaza sonucu mu ya da bir istismar sonucu mu olduğu belirlenmeli” dedi.

Saint-Omer cumhuriyet savcısı ise, “5 yaşındaki bir çocuk şüpheli bir biçimde öldü. Yapılan açıklamalar, ortada henüz belirlenememiş tıbbi bir neden olduğunu gösteriyor. Şüpheli bir şekilde ölü bulunan çocuğun, ebeveynleri tarafından şiddete maruz kaldığı yönündeki şüphelerimiz onları gözaltına almamıza neden oldu” diye konuştu. 

İHA
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