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ÇOK KONUŞULAN DÜĞÜNDEN SONRA OLAY GÖRÜNTÜ

Çok konuşulan düğünden sonra olay görüntü

Ünlü boksörün, 3 yıl önce Arizonalı bir model ile yaşadığı ilişki sosyal medyaya sızdırıldı.

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Faryal Makhdoom-Amir Khan evliliğinde büyük kriz... Ünlü boksörün, 3 yıl önce Arizonalı bir model ile yaşadığı ilişkiyi içeren görüntülerin internete sızdırılğı iddia edildi.

Amir Khan'ın, bir süredir basında haber olan 'seks kasedi' iddiaları doğrulandı. Şampiyon boksörün, Amerikalı bir modelle yaşadığı ilişkiyi içeren kaset sanal ortamda yayınlandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; söz konusu görüntülerin, Amir Khan ile Faryal Makhdoom'un 2013 yılındaki gösterişli düğününden birkaç hafta sonra çekildiği öne sürülüyor. Görüntülerdeki modelin ise 30 yaşındaki sporcunun 3 yıl önce ilişki yaşadığı Arizonalı bir model olduğu söyleniyor.

"İĞRENÇ"

Ünlü boksörün 25 yaşındaki Pakistan asıllı eşi Faryal Makhdoom'un da görüntüleri izlediği ve 'iğrenç' yorumunda bulunduğu belirtildi.

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