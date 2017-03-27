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ÇOK ÖZEL MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI: 1.78 BOY, 80 KİLO, SAPSARI...

Çok özel mesajlar ortaya çıktı: 1.78 boy, 80 kilo, sapsarı...

İzmir'de FETÖ elebaşı Gülen'in bir numaralı sanık olduğu dava dosyasına giren bilirkişi raporunda çarpıcı detaylar yer verildi.

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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olduğu 270 sanıklı davanın dosyasına giren bilirkişi raporunda, örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" ile ilgili önemli bilgilere ve bazı mesaj içeriklerine yer verildi. Paylaşımlar arasında örgüt mensuplarının "çöpçatanlık" ve "himmet" mesajı da bulunuyor.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın dosyasına giren bilirkişi raporunda, kriptolu anlık mesajlaşma, kriptolu sesli görüşme, grup mesajlaşmaları, dosya paylaşımı, e-posta iletimi ve arkadaş ekleme özellikleri bulunan "ByLock"un diğer yaygın uygulamalarındaki gibi telefon rehberindeki kişilerin otomatik eklenme özelliğinin bulunmadığı belirtildi. 

Bir örgüt üyesi programı cep telefonuna indirdiğinde rehberindeki diğer örgüt mensuplarının "ByLock"u kullanıp kullanmadığını göremediğinin ve FETÖ üyeleriyle iletişime geçemediğinin altı çizilen raporda, şu tespitlere yer verildi:

"Anlık mesajlaşma uygulamalarının çoğu, olabildiğince çok kullanıcı tarafından kullanılmasını sağlamayı ve programın marka değerini, kazancını artırmayı hedeflemektedir. 'ByLock'ta ise daha fazla kullanıcıya ulaşmak ve ticari bir değer haline gelmek yerine 'anonimlik' temelinde belirli bir kullanıcı sayısını aşmamak istendiği anlaşılmaktadır. Anlık mesajlaşma uygulamalarında kişiler, sosyal çevresiyle günlük ve çoğunlukla rutine dair iletişime geçmektedir. 'ByLock'taki iletişim ağı ve içerikleri incelendiği ise örgütsel amaç ve temalı bir kullanım görülmektedir."

Bilirkişi raporunda, ByLock'ta elde edilen 17 milyonu aşkın mesaj içeriğinin tamamının kriptolu olarak veri tabanında saklandığına, bu mesajların büyük bölümünün çözümlendiğine ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğine işaret edildi.

ByLock raporunda, çözümlenen bazı mesaj içerikleri de örnek olarak sunuldu. Çözümlenen içerikler arasında, örgüt mensuplarının "çöpçatanlık" ve "himmet" mesajı da bulunuyor.

Örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" üzerinden 26 Ocak 2016'da gönderilen bir mesajın içeriği şöyle:

- "Abi yaşıyor musun? Durumun nedir? Yapabileceğim bir şey var mı?.. Ya boşanan bir arkadaşıma uygun bir aday çıkar mı? Hizmetten akrabai taallukat da (akraba çevresi) olabilir. Bu arkadaşım Brüksel'de yaşıyor. Eskiden ser rehberdi, proje işlerine bakıyordu, hizmet 'firmanı kur oradan bize faydalı ol' dedi. Şimdi iyi bir iş adamı, Brüksel ve Antalya'da 2 oteli var. Yıllık 100 bin avroya yakın himmet veriyor. 1974'lü, sapsarı, 178 boy, 80 kilogram... Eski eşinden kaynanadan dolayı boşandı. İki çocuğu var, annede kalacak gibi. Boşanmış ama hizmeti bilen bir bayan da olabilir."

FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"un, örgüt yöneticilerinin talimatlarının örgüt mensuplarına iletilmesinin yanı sıra örgüt içi evliliklerde de kullanıldığı ortaya çıkmıştı. FETÖ ile bağlantılı derneklerde bekarlara yönelik çeşitli toplantılar düzenlendiği, bu toplantılara katılanların örgüt üyesi kişilerle evlendirilmeye çalışıldığı, bekarların "albümden eş" seçtikleri gibi konular, itirafçı ve tanık beyanlarına da yansımıştı.

AA
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