Çok sayıda 'Bylock'cu polis adliyeye sevk edildi



15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor. Savcılığın talimatıyla, örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 18 polis gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 18 polis, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edildi.



Şüphelilerden Serkan B.'nin eşi Hayat B., adliye önünde kocasının gözaltına alınmasına tepki göstererek, eşinin yıllarca terörle mücadele ettiğini iddia etti.



