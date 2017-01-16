ÇOK SAYIDA 'BYLOCK'CU POLİS ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çok sayıda 'Bylock'cu polis adliyeye sevk edildi

Mersin'de FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 18 polis adliyeye sevk edildi

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA


15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında operasyonlar devam ediyor. Savcılığın talimatıyla, örgütün kriptolu haberleşme programı 'Bylock' kullandığı tespit edilen 18 polis gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 18 polis, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bugün adliyeye sevk edildi.
 
Şüphelilerden Serkan B.'nin eşi Hayat B., adliye önünde kocasının gözaltına alınmasına tepki göstererek, eşinin yıllarca terörle mücadele ettiğini iddia etti.
 
 

İHA
887
Macar güzellik kraliçesinden Trump için ahlaksız teklif iddiasıMacar güzellik kraliçesinden Trump için ahlaksız teklif iddiası
MHP'li Sancaklı'nın eşinin tedavisi sürüyorMHP'li Sancaklı'nın eşinin tedavisi sürüyor
Tatlıses'in müstakbel eşi intikamını fena aldıTatlıses'in müstakbel eşi intikamını fena aldı
Osmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 liraOsmaniye'de 50 kuruş, İstanbul'da 3 lira
O referandumdan "hayır" çıktıO referandumdan "hayır" çıktı
Bozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklamaBozdağ'dan Nazım Hükmet ile ilgili şaşırtan açıklama
1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor1. tur tamamlandı! Şimdi 2. tur başlıyor
Terlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdiTerlikçi Hoca hakkında mahkeme kararını verdi
Yıldırım'ın teklifine Bahçeli'den hayırYıldırım'ın teklifine Bahçeli'den hayır
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS