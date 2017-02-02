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ÇOK SAYIDA HAKİM VE SAVCI GÖZALTINDA

Çok sayıda hakim ve savcı gözaltında

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda çok sayıda hakim ve savcı gözaltına alındı.

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu FETÖ operasyonları kapsamında çok sayıda savcı ve hakim gözaltına alındı.

KONYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ HAKİMİ GÖZALTINA ALINDI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesince,  Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock kullandığı  iddiasıyla açığa alınan Konya Bölge İdare Mahkemesi hakimi N.Ç. gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği"  suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından  yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan  Konya Bölge İdare Mahkemesi hakimi N.Ç, Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
 
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
 
HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli  mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu,  Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa  almıştı.

BURSA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI AÇIĞA ALINDI

İstanbul merkezli Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş açığa alındı. 

İstanbul merkezli operasyonda 7 hakim ve savcının bylock kullandığı ortaya çıktı. Operasyonun ardından 7 hakim ve savcı açığa alındı. Açığa alınanlar arasında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş’ın da olduğu öğrenildi. Birkaç gün önce izne çıkan Fahrettin Baş, eşinin ameliyat olduğu gün açığa alındı. Açığa alınan hakim ve savcıların evlerinde arama yapıldı.

Öte yandan, Fahrettin Baş’ın sosyal medya hesabından 15 Temmuz öncesi ve sonrasında terör ve FETÖ aleyhinde paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Baş'ın paylaşımlarında, “FETÖ denen hain örgüt bir neslin hayatını heba etti, bitirdi. İnsanların birbirine olan güvenini yok etti. Allah da bunları kahreylesin”, “Üst aklın ülkemizle ilgili projeleri bitmez. 15 Temmuz son değildi. Dize getirmek için birçok yol deneyecekler. Birlik olmak zorundayız”, “Hain FETÖ’cüler milletimize yaşattıkları bu kara günlerin bedelini en ağır şekilde ödeyecekler” şeklinde yazdığı görüldü.

İSTANBUL'DA TESLİM OLDU

HSYK 2. Dairesince açığa alınan ve hakkında yakalama  kararı bulunan Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.B, İstanbul'da savcılığa  teslim oldu. 
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla  hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesince görevden uzaklaştırılan  Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.B. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
 
F.B'nin İstanbul'da savcılığa teslim olduğu öğrenildi. Öte yandan, F.B'nin Bursa'daki evinde polis ekiplerince arama yapıldı.
 
HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli  mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Ankara, Bursa,  Safranbolu, Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve  savcıyı dün açığa almıştı.

SAFRANBOLU BAŞSAVCISI'NA 'BYLOCK' GÖZALTISI

Karabük'ün Safranbolu İlçesi Başsavcısı Alper Zeki Güler, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı iddia edilen Safranbolu Başsavcısı Alper Zeki Güler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 2’nci Dairesi tarafından açığa alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı da Güler hakkında gözaltı kararı çıkardı. Güler, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün akşam gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

TRABZON'DA GÖREVLİ BİR HAKİM FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün yürütmüş olduğu FETÖ/PDY operasyonları kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkan Trabzon Kaşüstü Adliyesinde görevli hakim R.A. gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, hakkında gözaltı kararı çıkan R.A.'yi ikametinde gözaltına alarak Trabzon İl Emniyet Müdürlüğüne sevk etti. Buradaki işlemlerinin ardından R.A.’nın Samsun’a gönderileceği öğrenildi. Öte yandan, bir süre önce R.A.'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2. Dairesi tarafından açığa alındığı bilgisine ulaşıldı.

HSYK 2. DAİRESİNCE AÇIĞA ALINAN  KIRŞEHİR AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2.  Dairesince, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında ByLock  kullandığı iddiasıyla açığa alınan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı gözaltına  alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü üyeliği"  suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan ve dün HSYK 2. Dairesi tarafından  yürütülen soruşturma tamamlanana kadar geçici olarak görevden uzaklaştırılan  Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı F.M.A, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü  ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

HSYK 2. Dairesi, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün şifreli  mesajlaşma uygulaması ByLock'u kullandığı iddiasıyla Ankara, Bursa, Safranbolu,  Kırşehir, Sungurlu, Konya ve Erzurum'da görev yapan 7 hakim ve savcıyı açığa  almıştı.

AA
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