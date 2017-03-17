Çöp konteynerinden el bombası çıktı

Elazığ'da belediyenin temizlik işçileri, çöp kamyonuna konteyneri boşalttıkları sırada el bombası buldu. İhbar üzerine gelen polisler, el bombasına incelemek üzere el koydu.

Bugün sabah saatlerinde Elazığ Belediyesi temizlik görevlileri, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerindeki çöp konteynerlerini çöp kamyonuna boşalttıkları sırada el bombası buldu. Temizlik görevlileri polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine Terörle Mücadele ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Polisin yaptığı incelemelerin ardından temizlik görevlilerin ifadesi alınarak, el bombası emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.