Coplu tecavüze uğrauan genci ziyaret etti

Paris'te polislerin coplu tecavüzüne uğrayan genci ziyaret eden Hollande, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fransa'nın başkenti Paris'te polislerin copla 22 yaşındaki gence tecavüz etmesinin yankıları sürüyor.
COPLU TECAVÜZ MAĞDURU
2 gündür sokaklarda yaşanan eylemlerde, protestocular "Tecavüzcü polis" sloganları atıyor.
Ülkedeki gerginliği dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı Hollande ise, coplu tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret etti.
Gence geçmiş olsun dileklerini ileten Hollande, süreç boyunca gencin yanında duracaklarını söyledi.
ORTALIĞI YAKIP YIKTILAR
Pazartesi gecesi yaşanan olaydan sonra bazı bölgelerde isyan çıkmış, protestocular ev ve arabaları ateşe vermişti.