COPLU TECAVÜZE UĞRAUAN GENCİ ZİYARET ETTİ

Coplu tecavüze uğrauan genci ziyaret etti

Fransa'da coplu tecavüze uğrayan genci Cumhurbaşkanı Hollande ziyaret etti.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Paris'te polislerin coplu tecavüzüne uğrayan genci ziyaret eden Hollande, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fransa'nın başkenti Paris'te polislerin copla 22 yaşındaki gence tecavüz etmesinin yankıları sürüyor.

fransa_5600_1.jpg

COPLU TECAVÜZ MAĞDURU

2 gündür sokaklarda yaşanan eylemlerde, protestocular "Tecavüzcü polis" sloganları atıyor.

Ülkedeki gerginliği dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı Hollande ise, coplu tecavüze uğrayan genci hastanede ziyaret etti.

Gence geçmiş olsun dileklerini ileten Hollande, süreç boyunca gencin yanında duracaklarını söyledi.

ORTALIĞI YAKIP YIKTILAR

Pazartesi gecesi yaşanan olaydan sonra bazı bölgelerde isyan çıkmış, protestocular ev ve arabaları ateşe vermişti.

519
Amca-yeğen cinayetinde iki büyük şüpheAmca-yeğen cinayetinde iki büyük şüphe
Prof. Dr. Aksoy'un programına son verildiProf. Dr. Aksoy'un programına son verildi
Otobüs şoförünün ''seks'' isyanıOtobüs şoförünün ''seks'' isyanı
Eskort haberi için 150 milyon dolar istiyorEskort haberi için 150 milyon dolar istiyor
Erkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdiErkek doğum kontrol jeli maymunlarda başarı gösterdi
Camide ''evet'' propogandası yapan imama soruşturmaCamide ''evet'' propogandası yapan imama soruşturma
ÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİÜNLÜ İSİM AJDA PEKKAN'IN EVİNDE VEFAT ETTİ
Çocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifadeÇocuklarını öldüren anneden tüyler ürperten ifade
Burak Özçivit'e yazan İranlı güzel ummadığı cevap aldıBurak Özçivit'e yazan İranlı güzel ummadığı cevap aldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS