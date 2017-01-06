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ÇÖPTEN KOLLARI KESİK BEBEK CESEDİ ÇIKTI

Çöpten kolları kesik bebek cesedi çıktı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde çöp poşetine sarılı bir bebek cesedi bulundu.

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Sokakta oynayan çocuklar siyah çöp poşetini fark etti. Çocuklar tarafından açılan poşetteki bebek cesedi yere düştü. Cesedi gören çocuklar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yeni doğmuş olduğu tahmin edilen bebeğin öldüğünü tespit etti. Öte yandan cinsiyetinin kız olduğu öğrenilen bebeğin kollarının kesildiği belirtildi. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.  

İHA
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