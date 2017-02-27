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ÇORAP DEVİ TMSF'YE DEVREDİLDİ

Çorap devi TMSF'ye devredildi

Türkiye'nin en büyük çorap üreticilerinden Akın Çorap, TMSF'ye geçti. Şirketin kurucusu FETÖ'den aranıyor.

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Türkiye’nin en büyük beş çorap üreticisinden biri olan Akın Çorap, TMSF denetimine geçti. Yurtdışında olduğu öğrenilen şirketin kurucusu için Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında yakalama kararı çıkarılırken, üç oğlu tutuklanmıştı. Şirketin kurucusu Ali Yarkın, FETÖ'nün finansörü olmakla suçlanıyor. Yarkın'ın FETÖ bünyesindeyken Bank Asya'nın kurtarılması için de yüklü para yatırdığı ortaya çıkmıştı. Şirketin yıllık cirosu 50 milyon dolar seviyesinde...

FETÖ kapsamında aranan Ali Yarkın'ın kurucusu olduğu dev şirket TMSF bünyesine geçti. 

Akın Çorap’ın temeli 45 yıl önce İstanbul’da atıldı. Şirketin, İstanbul Başakşehir ve Giresun Keşap’ta iki büyük fabrikası bulunuyor. 650 kadar çalışanı bulunan Akın Çorap’ın yıllık 85 milyon çift çorap üretimine sahip.Türkiye’nin en büyük beş çorap üreticisi arasında bulunan Akın Çorap’ın cirosunun ise 50 milyon dolar seviyesinde olduğu öğrenildi. Akın Çorap tesislerinde çalışan kişi sayısı ise 650 seviyesinde.

ÜÇ OĞLU DA TUTUKLANDI

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Şirketin kurucusu Ali Yarkın, aynı zamanda TMSF bünyesinde bulunan Bank Asya’nın da ortakları arasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Akın Çorap’ın sahipleri için de soruşturma süreci başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, Ali Yarkın'ın 15 Temmuz öncesi tedavi gerekçesiyle yurtdışına gittiği öğrenildi. Akın Çorap’ın yönetiminde bulunan Ali Yarkın’ın üç oğlu; İhsan, Uğur ve Fatih Yarkın kardeşler ise geçtiğimiz Aralık ayında FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Tutuklanan isimlerden Fatih Yarkın, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin de yönetim kurulundaydı.

BANK ASYA'YA 1.5 MİLYON TL

Ali Yarkın'ın o dönem Bank Asya'nın kurtarılması için 1.5 milyon TL yatırdığı ortaya çıkmıştı. 

ŞİRKETLER TMSF DENETİMİNDE

Yarkın Ailesi’ne ait Akın Çorap San. ve Tic. A.Ş ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri San. ve Tic. limited Şirketine yapılan kayyum ataması sonrası TMSF denetimine geçti. Yarkın Ailesi’nin mal varlıklarına da tedbir konulduğu öğrenildi.

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Giresun Keşap'ta bulunan fabrikanın 11 yıl önce açıldı. Söz konusu arazinin 49 yıllığına kiralandığı kaydediliyor.

VALİ DE ŞİRKETİN YÖNETİMİNDE

14 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Akın Çorap’ın TMSF denetimine geçmesi ile birlikte şirketin yönetimine 5 kişi atandı. Giresun Valisi Hasan Karahan’ın yönetim kurulu başkanı olduğu şirkette, yönetim kurulu üyeliklerine ise, Mehmet Fatih Ceyhan, Mali Müşavir Münir Binici, Av. Mehmet Alperen Gökhan ve Recep Kılınç getirildi.

Hürriyet
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