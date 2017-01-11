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ÇORUM'DA ''EKMEK'' OPERASYONU: 36 GÖZALTI

Çorum'da ''ekmek'' operasyonu: 36 gözaltı

Çorum'da ekmek fiyatlarını belli oranda tutmak için üreticilere baskı yaptığı ve haraç topladığı iddia edilen şebekeye operasyon düzenlendi.

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Çorum'da ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması amacıyla ekmek üreticilerine baskı yaptıkları ve "komisyon" adı altında haraç aldıkları iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında polis ve infaz koruma memurunun da bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ekmek fiyatları üzerinde baskı yapıldığı iddiasıyla, operasyon düzenledi. Ekmek fiyatlarının belli oranda tutulması için işadamlarına, fırın işletmecilerine, ekmek üreticilerine baskı yapıldığı iddiasıyla 36 kişiyi gözaltına aldı. Çorum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, fırın işletmecileri ve ekmek üreticileri başta olmak üzere iş adamları üzerinde baskı, tehdit ve cebir uygulayarak il genelinde ekmek satış fiyatlarının belli bir seviyede tutulduğu, nakliye ve servis işleri yapan kişilerle içkili mekanlardan komisyon adı altında haraç istendiği; anlaşmazlık çözme bahanesiyle haksız çıkar elde edildiği ve zorla senet imzalattırıldığı iddialarıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüt faaliyetleri içerisinde kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, silahlı tehdit ve yaralama suçlarını gerçekleştirdikleri belirlenen 39 şüphelinin yakalanması için Başsavcılığın talimatıyla operasyon yapıldı. 36 kişi gözaltına alındı. 3 kişinin ise aranmasının sürdüğü belirtildi.

Çorum'da ''ekmek'' operasyonu: 36 gözaltı

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'nün polis memuru, 1'inin emniyet idari personeli, 1'inin de infaz koruma memuru olduğu ifade edilen açıklamada, şüphelilere ait değişik adreslerde yapılan aramalarda 23 tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 18 tüfek, 2 bıçak, 1 kılıç, 434 tabanca fişeği, 211 av fişeği ile 1 elektrikli cop ele geçirildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülü

DHA
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