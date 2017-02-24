  • Bakan'dan emekli promosyonunda büyük müjde
  • EL BAB'DA BOMBALI SALDIRI ! ÇOK SAYIDA ÖLÜ VAR
  • Türk pilotun Nusret taklidi sosyal medyayı salladı
  • Yunan komutan Türk adasına çıktı, Yunan bayrağını çekti
  • 5 milyon kişinin faiz ve gecikme cezası siliniyor

ÇORUM'DA İLGİNÇ OHAL YASAĞI

Çorum'da ilginç OHAL yasağı

OHAL süresince M16, AK­47 (Kalaşnikof) ve G3 silahlarının Çorum'da kullanılması yasaklandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çorum’da OHAL süresince M16, AK­47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin kullanılması yasaklandı.

Çorum Valiliği kamu düzenini korumak amacıyla olağanüstü Hal süresince M16, AK­47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin kullanılmasını yasakladı. Çorum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, il mülki sınırları içinde M16, AK­47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin kullanılması ve taşınması yasaklandı.

İŞTE VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “M­16, AK­47 ve G3 gibi uzun namlulu ve tam otomatik atış yeteneğini haiz silahlara benzer av tüfeklerinin bulunduğu, bu silahları taşıyanlarla ilgili olarak avcı­ terör örgütü mensubu ayırımı konusunda tereddütler yaşanabileceği, uzun namlulu ve tam otomatik harp silahına benzerliğinin yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmiştir. Genel güvenlik ve kamu düzenini korumak, meydana gelebilecek müessif olayları önlemek amacıyla M16, AK­47 (Kalaşnikof) ve G3 gibi uzun namlulu harp silahlarına benzeyen av tüfeklerinin Çorum İli mülki sınırları içerisinde taşınması ve kullanılması 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11. maddesinin (i) bendi hükmüne istinaden Olağanüstü Hal süresince yasaklanmasına karar verilmiştir.”

677
-
Zekai Aksakallı için flaş karar !Zekai Aksakallı için flaş karar !
Referandum kararını açıkladılar !Referandum kararını açıkladılar !
Ebru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayınEbru Şallı bikinili fotoğrafını paylaştı: Altına bakmayın
İran’dan Türkiye’ye sert sözlerİran’dan Türkiye’ye sert sözler
Mısır'dan İsrail'e şok teklif !Mısır'dan İsrail'e şok teklif !
Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."Bakan uyardı ! "Vakit kaybetmeyin..."
DEAŞ'ın geri çekildiği bölgelerde kutlama yapıldıDEAŞ'ın geri çekildiği bölgelerde kutlama yapıldı
Kurtulmuş: "Medya ayağını denk almak durumunda"Kurtulmuş: "Medya ayağını denk almak durumunda"
Ömer halisdemir davasında sürpriz gelişmeÖmer halisdemir davasında sürpriz gelişme
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS