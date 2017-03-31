Coşkun Sabah ile Ceyda Sabah bu sefer boşanıyor

Telefonuna gelen aşk mesajları üzerine 19 yıllık eşi Ceyda Sabah'ın Coşkun Sabah'a açtığı çekişmeli boşanma davasında taraflar anlaştı. Mahkemeye anlaştıklarını belirten çiftin avukatı, boşanma protokolü yapmak için süre istedi. Ceyda Sabah, "Arada çocuklar olduğu için boşanmamızın dostane şekilde bitmesini istiyordum" dedi.

1995'te Türkiye ikinci güzeli seçilen Ceyda Sabah, eşi ünlü sanatçı Coşkun Sabah'a 1 milyon TL maddi, 1 milyon TL manevi olmak üzere açtığı 2 milyon TL'lik tazminat istemli boşanma davası açmıştı. Ceyda Sabah, 20 yıllık eşi Coşkun Sabah'ın telefonuna gelen aşk mesajları yüzünden boşanmak istediğini iddia etmişti. Telefonun kendisinin değil şirket elemanlarının telefonu olduğunu öne süren Coşkun Sabah da "Aşk mesajlarının geldiği telefon bana ait değil. Ben eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Benden ayrılırsa intihar ederim" demişti.

İstanbul Aile Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Ceyda Sabah ile Coşkun Sabah katılmazken çifti avukatları temsil etti. Avukatlar tarafların çekişmeli olarak süren boşanma davasında aralarında mal paylaşımı ve tazminat konuları dahil anlaşmaya vardıklarını belirterek, boşanma protokolü düzenlemeleri için süre istediklerini belirtti. Mahkemede taraflara süre vererek duruşmayı erteledi.

"İkimiz için de böyle bitmesi daha iyi olacak"

Ceyda Sabah duruşma sonrası yaptığı sözlü açıklamada, Coşkun Sabah ile sözel olarak boşanma konusunda anlaştıklarını belirterek "Arada çocuklar olduğu için boşanmamızın dostane şekilde bitmesini istiyordum. Her zaman yüz yüze bakacağız. İkimiz için de böyle bitmesi daha iyi olacak. Ortada çocuklar olunca internet var neticede her şey kalıcı oluyor. Kötü olmaya gerek yok. 20 yıl geçmiş sonuçta iyisiyle kötüsüyle. Ama bunu yaparken de kendinden fedakârlıklar yapıyorum. Sağlık olsun yapacak bir şey yok" dedi.