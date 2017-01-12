Cübbeli Ahmet gençlere Bilal Erdoğan'ı örnek gösterdi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü yeni yayımladığı sohbetinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’a teşekkür etti.

Son dönemdeki satranç sözlerinin üstüne başlayan tartışmaya da değinen Cübbeli Ahmet “Diyanet İlmihâlinde de satrancın üç mezhebe göre haram olduğu yazılıyken Cübbeli Hocadan ne demesini bekliyorsunuz?” notuyla kitap sayfaları paylaştı.

“3 TANE OYUNA İZİN VERİLMİŞ”

Cübbeli Ahmet sohbet videosunda “Gençler, yavrularım benim bu ömrü bir daha bulamazsınız. Bana devamlı koli koli kitaplar gelir. Vakitleriniz zayi etme hususunda damalar, oyunlar bunların hepsini Kuran-ı Kerim'in yasak ettiği ayetlerin, hadislerin yasak ettiği... 3 tane oyuna izin verilmiş. Eşinle oynarsın, şakalaşırsın, at binersin, ok atarsın...” ifadelerini kullandı.

“ALLAH ONDAN RAZI OLSUN”

Satrançla ilgili sözlerinin ardından kendisine gelen tepkilerle ilgili de konuşan Cübbeli Ahmet “Bak Bilal Erdoğan kardeşimiz, Allah ondan razı olsun. Ne güzel okçuluk şeyini geliştirmeye çalışıyor. Hadise, sünnete uyan iş yapıyor. Sen şimdi fuzuli fuzuli insanlara ganyan manyan, dama bilmem ne... Bu oyunlara da bir şey dediğin zaman hemen 'ciddiye almayın' bu adamı falan... Ne konuşuyorsun ciddiye almayacaksan” dedi.

“GENÇLİĞE HİZMET ETMEYE ÇALIŞIYOR”

Konuşmasında sık sık Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı öven ve teşekkür eden Cübbeli Ahmet sözlerini şöyle sürdürdü:

“İş yapan adamlar ortada yani. Akıllı, mantıklı, kurana, sünnete uyan, örfe adete uygun işler yapan aha Bilal Erdoğan. Başımın tacı yaptığı işler. Takdir ve tebrikle izliyorum. Çalışıyor, devamlı bir yerlerde. Gençliğe hizmet etmeye çalışıyor.

Bir genci kurtarmaya çalışıyor. FETÖ'nün elinden, kitapsız namussuzların elinden. Gençler düşmüş bunların şeyine. İntihar saldırıları yapacak, IŞİD'e katılacak... Bak böyle gençliği kurtarabilirsin. Ben böyle işlere ciddi işler derim.”