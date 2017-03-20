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''CÜBBELİ AHMET'İN SUYU ISINDI, KELLESİ KOPACAK''

''Cübbeli Ahmet'in suyu ısındı, kellesi kopacak''

FETÖ'nün Cübbeli Ahmet hakkında, Fetullah Gülen aleyhinde konuştuğu için aldığı ''bitirme'' kararı ile ilgili detaylar savcılık fezlekesine girdi.

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Fethullahçı Terör Örgütü’nün Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü hakkında, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen aleyhine konuştuğu gerekçesiyle aldığı ‘bitirme’ kararının detayları savcılık fezlekesinde yer aldı.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen Fethullahçı Terör Örgütü'nün kasası Ali Çelik için hazırlanan 178 sayfalık fezlekede gizli tanık 'Enes'in Cübbeli Ahmet Hoca'ya ilişkin bazı ifadeleri yer aldı. Enes, örgütün mütevelli toplantısında Cübbeli Ahmet Hoca hakkında 'bitirilme' kararı alındığını açıkladı.

'SUYU ISINDI, KELLESİ KOPACAK'

Gizli tanık Enes savcılığa şunları söyledi:

"2011 yılında tam tarihini hatırlamamakla birlikte kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü isimli şahıs örgüt lideri olan Fethullah Gülen hakkında olumsuz ve eleştirel konuşmaları basında yapmaya başlayınca mütevelli toplantısına konu oldu. Bu toplantıda Ahmet Çelik 'Bunun da suyu ısındı, zaten kararı alındı, kellesi kopacak' dedi. Bu toplantıdan yaklaşık 1 ay kadar sonra Ahmet Mahmut Ünlü tutuklandı."

1 YIL CEZAEVİNDE YATTI

Ahmet Mahmut Ünlü 12 Ekim 2011 tarihinde FETÖ suçlamasıyla meslekten ihraç edilen savcı Mehmet Ali Uysal'ın talimatıyla gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 7 Aralık 2012 tarihine kadar tutuklu kalan Cübbeli, sağlık gerekçeleriyle tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. Ünlü, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen yargılama sonucu 3 Mart 2016 günü yargılandığı davadan beraat etmişti.

Sabah
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