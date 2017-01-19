Cübbeli Ahmet'ten Ahmet Hakan'a: ''Abaza gezme, reyting yap''

Satranç açıklamalarıyla gündeme gelen Cübbeli Ahmet Hoca'ya, Kanal D Ana Haber bülteninde 4 tavsiyede bulunan Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan'a, Cübbeli'den cevap geldi.



CÜBBELİ'DEN HAKAN'A: EVLEN, ABAZA KALMA



Cübbeli, Hakan'ın bu sözlerinin 'reyting' uğruna sarf edildiğini vurgulayarak, Hakan'ın kendisine ilettiği 4 tavsiyeye 4 tavsiye ile cevap verdi.



Hakan'a "Reyting için beni kullanma' diyen Cübbeli, "Bekar dolaşıyorsun, bak baban torun göremeden öldü adam, Allah rahmet eylesin. Ananı da bundan mahrum bırakma. Evlen, abaza kalma" diye seslendi.



AHMET MAHMUT ÜNLÜ SATRANÇLA İLGİLİ NE DEMİŞTİ?



Ahmet Mahmut Ünlü sunduğu programda hadisler okuyarak, "Satranç tavladan da kumardan da beter", "Satranç oynayan kişi insanların en yalancısıdır", "Satranç oynayan lanetlenmiştir, oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir" "Satranç, tavla ve kumardan da beter","Oynayanlara ölürken kelime-i şehadet nasip olmayabilir" demişti.



İşte Cübbeli Ahmet'in Ahmet Hakan'a 4 tavsiyesi:



Bak Muhterem; benim de sana 4 tane tavsiyem var.



1- Tarafsız Bölge'ye son mu verildi, ön mü verildi bilmiyorum, ordan seni ayırdılar. Biliyorsun bir adamı terfi ettirecekleri zaman önce yerini değiştirirler sonra tenzil ederler o terfi zanneder. Bilmiyorum Tarafsız Bölge devam ediyor mu? Sen şimdi Kanal D'de Ana Haber'e geldin. En Son Haber de bunu pompaladı. Ne alakanız varsa bilmiyorum. Şimdi sen Kanal D'ye gelince incelemişler, senin reytingin yerlerde sürünüyor, 16'ya düşmüşsün. 16 ne demek ya! Çok berbat bir not. Sen şimdi 16'ya düşünce “Benim de Cübbeli'ye laflarım var, şeylerim var diye kaç defa ilan yaparak reytingini yükseltmişsin. Herhalde bugün bire kadar çıkmışsındır benim hatırıma. Çünkü benim adım para eder, kendim para etmem Şimdi sana birinci nasihatim: Beni lütfen reyting malzemesi yapma! Adamlığın varsa, vasfın varse, niteliğin varsa hitabetin varsa, kültürün varsa 16'dan bire doğru çık. Beni reyting malzemesi yapma!



2- Bak bekar dolaşıyorsun bak bana torun göremeden öldü adam Allah Rahmet eylesin. Ananı da torundan mahrum etme. Çok da fazla abaza kalma bir an önce evlen.



3- Diyanet karakolda doğru söyleyip, mahkemede şaşanlar gibidir. Mümkünse Diyanet'in olaylar üzerine yaptığı, etkilenerek yaptığı yorumlara bakma. Kitaplarına ilmihale bak.



4- Nişantaşı'nda bu kültürünü artıramazsın! Nişantaşı'nda şurda burda takılma. Gel Fatih Çarşamba'da İsmailağa'da takıl. Belki biraz ilmin artar.