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CÜBBELİ AHMET'TEN TAKİPÇİ SAYISININ ARTMASI İÇİN FETVA

Cübbeli Ahmet'ten takipçi sayısının artması için fetva

Cübbeli Ahmet Hoca cemaatine seslendiği bir konuşmasında Youtube hesabının hala daha 100 bin kişi ile sınırlı kalmasına isyan etti.

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Cübbeli, 'Millete ayet hadis okuyoruz, tebliğ yapıyoruz, para mı topluyoruz ya? Gecenin 2’sinde yemek programı var, 700 bin üyesi var' dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, sohbet programında, YouTube kanalını takip etmeyenlere sitem dolu sözlerle yüklendi. “Millete ayet hadis okuyoruz, tebliğ yapıyoruz, para mı topluyoruz ya? Allah için üye olun diyoruz, YouTube diyoruz, daha 100 bin olmuşuz. Demesinler mi, gecenin 2’sinde yemek programı var, 700 bin üyesi var” diye konuşan Ünlü, 2 Şubat tarihli olduğu gözüken videosunda, “Yahu bu 100 bin olacak iş mi?” diye sitem etti. Cübbeli Ahmet Hoca’nın 'Cübbeli Ahmet Hoca Resmi Sayfası' adıyla yayın yapan YouTube sayfasını halen 108.844 kişi takip ediyor.

Hürriyet
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