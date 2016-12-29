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CÜBBELİ AHMET'TEN YILBAŞI YORUMU

Cübbeli Ahmet'ten yılbaşı yorumu

Cübbeli Ahmet'in yılbaşı ile ilgili yorumu sosyal medyayı karıştırdı.

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Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Twitterhesabından çok ilginç bir 'yılbaşı' yorumu yaptı. "Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya!" Cübbeli Ahmet, "Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!" dedi.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen, Ahmet Mahmut Ünlü'nün Twitter'da yaptığı yeni yıl yorumu sosyal medyayı salladı. Çok sayıda kişi, Cübbeli'nin yorumuna tepki gösterdi.

Cübbeli'nin yılbaşı kutlamaları ile yaptığı yorumlar şöyle:

Neden Kafir'in bayramını kutlayacağım ya! Bizim bayramımız mı yok!? Mevlid'imiz mi yok!? Miracımız mı yok!? Neden hep biz onlara benzeyelim?

Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!

Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!

Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!

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