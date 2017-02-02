Cübbeli haram dedi ama o öğretmen dinlemedi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ Köyü İlkokulunda öğretmenlik yapan Engin Öztaş'ın 8 yıl önce başlattığı satranç eğitimi sayesinde çocuklar farklı bir dünyaya kapılarını açtı.

Köy okulunda birleştirilmiş sınıfta ilkokul eğitimini alan Engin Öztaş, çocuk yaşlardan itibaren merak saldığı ancak öğrenme fırsatı bulamadığı satranç eğitimini, üniversitede öğrenme şansı yakaladı.

Öğretmen olduktan sonra satranç kurslarına katılan Öztaş, göreve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine Bayırbağ köyünde başladı. Öztaş, satranç sevgisini okulun minik öğrencilerine de aşılamaya karar verdi.

Sekiz yıl önce öğrencilerine satranç öğretmeye başlayan Öztaş'ın yetiştirdiği öğrenciler, zamanla bu sporda ilerledi. Öğrencilerden bazıları il bazındaki turnuvalarda dereceler elde etti. Başarıları zamanla il sınırlarını aşan öğrenciler, Türkiye şampiyonalarında da Erzincan'ı temsi̇l etmeye başladı.

"Meyvesini aldık"

Köy öğretmeni Öztaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, satranç eğitimlerine 8 yıl önce başladığında ancak 1-2 öğrenciyi eğitime katabildiğini, bugün ise 25 öğrenciyi turnuvalara gönderdiklerini belirtti.

Bu yıl 7 kız öğrencisinin Erzincan il birincisi olarak, Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler Şampiyonasına katılmaya hak kazandığına değinen Öztaş, "İlk satranç öğrettiğimiz öğrenciler okula madalya getirince, küçükler de heveslendi. Bu şekilde 8 senedir ilimizde hep dereceler elde ettik. Bazı turnuvalarda ilk üçteki tüm madalyaları biz aldık. Bu da köye yayıldı. Köyde de bir ilgi duyuldu." diye konuştu.

Kendisinin de bir köy okulunda okuduğunu, çocukluğunda satranç öğrenme şansı olmadığını ifade eden Öztaş, "(Ben buna sahip olamadım ama çocuklar bari buna sahip olsun.) diye eğitimlere başladım. Bir fedakarlıkla yola çıktık ve bunun da meyvesini aldık." dedi.

"Satrançtaki başarıları derse yansıyor"

Antalya'daki Türkiye Küçükler Şampiyonasında 3 kızı birden yarışan anne Kübra Ateş de okul öğretmeni Engin Öztaş'ın katkılarıyla çocuklarının satrançla tanıştığını anlattı.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, her yıl satranç sporcusu sayısının katlanarak büyüdüğünü kaydetti.

Tulay, Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler Şampiyonasına özellikle köylerden katılımın fazla olmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

CÜBBELİ AHMET NE DEMİŞTİ ?

"Satranç tavladan da kumardan da beter. Satranç oynamaktansa ateşi tutmak daha hayırlı. Satranç oynayan kişi insanların en yalancısı. Oynayanlara ölürken kelimei şehadet nasip olmayabilir. Satranç oynayan lanetlenmiştir. Oynayana bakan da domuz eti yiyen gibidir. Bu oyunları oynayacağınıza elinize tesbih alın, sübhanallah çekin"