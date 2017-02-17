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CUMA HUTBESİNDE BÜYÜK SKANDAL

Cuma hutbesinde büyük skandal

Diyanet'e sızan FETÖ, cuma hutbeleri yerine köşe yazarlarının yazılarını okutmuş...

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından yürütülen FETÖ soruşturmasında Diyanet'te çalışan 5'i kadın 15 kişi gözaltına alındı.

15 kişinin ByLock kullanıcısı oldukları ve FETÖ için finans sağladıkları tespit edildi. Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; yapılan soruşturmada müftülükte görev yapan FETÖ'cü örgüt mensuplarının Diyanet'ten gelen yapılacak işler yerine FETÖ'nün talimatlarını yerine getirdikleri ortaya çıktı. Camii cemaatinden örgüte ait kuruluşlara yardım toplamak ve her ortamda örgütün propagandasını yapmak oldukları ortaya çıktı.

DİYANET'İ YOK SAYMIŞLAR

İfadelerine başvurulan gizli tanıklar ise cami imamlarının nasıl FETÖ'ye çalıştıklarını tek tek anlattı. Yapılan soruşturmalarda FETÖ cami imamlarının cuma hutbelerinde Diyanet'ten gelen hutbeler yerine FETÖ iddianamesinde adı geçen isimlerin köşe yazılarını okudukları tespit edildi. 

Akşam
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