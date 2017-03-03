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CUMHURBAŞKANI ADAYININ EVİNDE POLİS ARAMASI

Cumhurbaşkanı adayının evinde polis araması

Fransız polisi, Ulusal Mali Suçlar Savcılığı tarafından hakkında adli soruşturma açılan merkez sağın Cumhurbaşkanı adayı François Fillon’un evinde arama yaptı.

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BFM televizyon kanalı, polisin François Fillon ve eşi Penelope’un başkentinde 7. Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramanın birkaç saat sürdüğünü duyurdu.

Savcılık geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, üç sorgu hakiminin denetiminde sürdürülecek adli soruşturmanın, "kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, kurumsal varlıkların suistimali, bu suçların gizlenmesi ile nüfuzu kötüye kullanma ve görev ihlali" suçlamasıyla açıldığını bildirmişti.

Fillon ve eşinin ifadesi alınacak

Sorgu hakimleri, 15 Mart’ta Fillon ve eşinin ifadesini alacak.

Savcılık, Fillon’un eşinin 8 yıl süreyle mecliste hiç çalışmadan “danışman” sıfatıyla 900 bin avro maaş aldığı ve siyasetçinin iki çocuğuna Senatoda iki yıl süreyle hiç çalışmadan yine "danışman" sıfatıyla 84 bin avro maaş ödendiği iddiaları üzerine ön soruşturma başlatmıştı.

Bu arada, merkez sağ siyasetçiler arasında Fillon’un adaylıktan çekilmesini isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

AA
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