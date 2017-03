Cumhurbaşkanı: ''Atlarıyla itleriyle saldırdılar''

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli'de halka hitap etti. İşte konuşmasından satır başları:

Hollanda bu terbiyesizliğin bedelini mutlaka ödeyecektir. Benim vatandaşlarımın üzerine at, it sürersen bunun hesabını vereceksin. Biz, bize yeteriz. Bize bu millet yeter. Hollanda bir AB ülkesi gibi değil, muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Avrupa'dan ses çıkmıyor çünkü bunlar birbirlerini

BİLİŞİM VADİSİ KOCAELİ'Yİ BAŞKA NOKTAYA TAŞIYACAK

"Kocaeli'ye bir katrilyon 352 trilyon lira yatırımla geldik. Bir çok açılış ve başlangıç bizi bekliyor. Kocaeli devam eden projelerle daha da ileri gidecek. Bilişim vadisi projemiz ile inanıyorum ki bir başka noktaya ulaşacak."



Hollanda bu terbiyesizliğin bedelini mutlaka ödeyecektir. Benim vatandaşlarımın üzerine at, it sürersen bunun hesabını vereceksin. Biz, bize yeteriz. Bize bu millet yeter. Hollanda bir AB ülkesi gibi değil, muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Avrupa'dan ses çıkmıyor çünkü bunlar birbirlerini ısırmaz.



Hollanda'daki Hollanda vatandaşı kardeşlerime sesleniyorum. Siz ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Gereğini nasıl yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Şu an Hollanda'daki vatandaşlarımız bizi ekranları başında izliyor. Almanya, Belçika, İskandinav ülkeleri izliyor. Hepsine sesleniyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Türkiye düşmanlarına karşı, Cumhurbaşkanınıza düşmanlık yapanlara karşı orada ne yapacağınızı biliyorsunuz değil mi Kullanacakları oyları nasıl değerlendireceklerini onlar çok iyi biliyorlar



Uluslararası hukukta büyükelçilikler, konsolosluklar kendi topraklarıdır o ülkelerin. Yani şu anda Hollanda'daki büyükelçilik de konsolosluk da bizim toprağımızdır. Düşünebiliyor musunuz, kapıyı açmıyorlar.İçeriden konsolosu dışarı çıkartmıyorlar ve Bakanımızı oraya göndermiyorlar. Bunu yapan kim Hollanda. Kim bu Avrupa Birliği üyesi. Senin her yerin Avrupa Birliği üyesi olsa ne yazar Sen önce uluslararası hukuku öğren. Demokrasi nedir onu öğren. Yeri geldiği zaman Türkiye'ye demokrasi dersi vermek isteyenler önce bunu öğrenin bunu.



Buradan Avrupa Birliği organlarını ve demokrasiyi, insan haklarını, hukuk devletini koruma misyonuyla çalışan tüm uluslararası kuruluşları, Hollanda'ya karşı seslerini yükseltmeye hatta yaptırım uygulamaya davet ediyorum



Hollanda, Avrupa Birliği üyesi bir hukuk devleti gibi değil, bir muz cumhuriyeti gibi davranmıştır. Yıllarca Türkiye'ye insan hakları, hukuk, demokrasi nutukları çekenlerin kendilerinin aslında bu değerlerden ne kadar uzak olduğunu tüm dünya gördü. Şimdi yaptıkları terbiyesizliğe kılıflar uydurmaya çalışıyorlar. Ne söylerlerse söylesinler, mızrak çuvala sığmaz, yapılan işin adı bir skandaldır. Hollanda, bu terbiyesizliğinin bedelini mutlaka ödeyecektir.



Ana muhalefetin başındaki zat, milleti aldatmak için yalan söylüyor. Tutturmuş bir tek adamlık tek adamlık. Varsa yoksa tek adam sensin ya. Yedi seçim kaybettin hala partinin başında duruyorsun ya, tek adam sensin. Eğer senin partinin mensuplarnın iradesine saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Tabanına saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Batı'da bir partinin başkanı, bir seçim iki seçim kaybetse, istifasını verir gider. Ama bu anlamaz bu işten. Ama er yada geç Kemal gidicidir. Zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez.



"Tutturmuş bir tek adamlık, tek adamlık... Yedi seçim kaybettin hala partinin başında duruyorsun. Tek adam sensin. Öyle mi? Eğer senin, partinin mensuplarının iradesine saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Partinin tabanına saygın olsa bırakıp gitmen lazım. Aldığın oylar ortada. Hala partinin başında duruyorsun. Batı'da bir parti başkanı bir seçim kaybetse, iki seçim kaybetse hemen istifasını verir gider ama bunda böyle bir nezaket yok. Anlamaz bu işten ama er veya geç Kemal gidicidir."